‘100 Yılın Tanığı: Cumhuriyet’ sergisi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde 15 Kasım’a dek açık: ‘Her manşeti bir dönemin sesi’

Gazetemiz ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yaşama geçen serginin açılışına Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi, Cumhuriyet Vakfı genel sekreteri ve gazetemizin yazarı Işık Kansu, Yenigün Haber Ajansı Başkanvekili Osman Gölcük, Cumhuriyet gazetesi İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Arif Kızılyalın ve marka ve projeler direktörü Pınar Aksu katıldı.

‘KIYMETLİ BİR MİRAS’

Sergide Cumhuriyet gazetesinin zengin arşivinden belgeler ve gazetemizin döneme damga vuran manşetlerine yer verildi. Başkan Çebi, “Cumhuriyet gazetesi bir asırdır kalemini eğmeden, gerçeğin yanında durarak her türlü baskıya ve yasağa rağmen susmadan gerçeği yazmaya devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in bu ülkenin en çetin yıllarında doğan, en zorlu dönemlerinde dahi halkın sesi, vicdanın dili olan bir gazete olduğuna dikkat çeken Çebi, “Atatürk’ün adını verdiği, Yunus Nadi’nin kurduğu bu gazete, yalnızca haber değil, hakikat üretmiştir. Her manşeti bir dönemin sesi, her fotoğrafı bir tanıklığın belgesidir. Bu yönüyle yalnızca Türk basını için değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisi için de çok kıymetli bir mirastır” diye konuştu.

PATRONSUZ GAZETE

Açılışın ardından dinleyicilerle buluşan Işık Kansu, gazetenin yüzyıllık tarihinde yaşadığı baskılara, kapatılmalara ve cezaevi dönemlerine karşın bağımsızlığından ödün vermediğini söyledi.

Kansu ayrıca Cumhuriyet’in yalnızca bir gazete değil, kültür, sanat ve düşünce kurumuna dönüştüğünü, kitap, sanat, spor ekleriyle ve Yunus Nadi ödülleriyle Türkiye’nin aydınlanma yolculuğuna katkıda bulunduğunu ifade etti. Kansu, son olarak Cumhuriyet’in patronsuz bir gazete olarak Cumhuriyet Vakfı tarafından sürdürüldüğünü ve Atatürk’ün mirasına, demokrasiye ve laikliğe bağlı duruşunu kararlılıkla devam ettirdiğini vurguladı.