103 yurttaş hayatını kaybetmişti: IŞİD’ın eğitim ve infaz görüntüleri dava dosyasına girdi

Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:54

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:04

Terör örgütü IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda 103 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı saldırılarına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın dosyasına, firari sanık Ahmet Güneş’le ilgili yeni belgeler girdi.

Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ağustos ayında gönderdiği dosyada, Güneş’in IŞİD saflarında çatışırken çekilmiş görüntülerinin yanı sıra, bir kişiyi infaz etmesine ilişkin görüntüsü de yer aldı. Güneş’in videoda infaz edilecek kişi ile Arapça konuşarak infaz edileceğini anlatması da videoda bulunuyor.

"ÖLÜM SİZE GELİP ÇATTIĞINDA MI MÜSLÜMAN OLDUNUZ? DİYE SORDU. İNFAZ ETTİ"

Videoyu çeken kişi ise “Ölüm size gelip çattığında mı Müslüman oldunuz” diye sordu. Güneş ve çevresindeki diğer IŞİD’lilerin elinde kalaşnikof makineli tüfekler bulunuyor. Güneş, önündeki kişi infaz etmeden önce ayet okudu.

Güneş, önündeki kişinin PKK’lı olduğunu söyleyerek, “İşte bu mürtet PKK’den aldığımız esirlerden bir tanesi. Bunlar gerek PKK’nin yanında savaşan gerekse söz ve dil ile her halükarda onlara destek olmaya çalışanlar” diye konuştu. Güneş, önündeki kişinin öldürülmesini “Amel” diye açıklayarak, yine başka bir ayeti okudu.

İNFAZDAN SONRA DUA OKUDULAR

Güneş’in videoda, çevredekilere önündeki kişinin ölüp yere düştüğünde bir kere dua okumasını emrettiği görüldü. Videodaki IŞİD’lilerin önlerindeki kişiyi infaz ettikten sonra cansız bedenine ellerindeki tüfeklerle birer el ateş etmelerini istedi.

DOSYAYA FİRARİ SANIKLARIN DA EĞİTİM VİDEOLARI GİRDİ

Dosyaya firari IŞİD’lilerle ilgili başka videolar da girdi. Boş bir fabrikanın etrafında çekilen videoda IŞİD’lilerin silahlı eğitim yaptığı anlar görüldü. Bu videoda IŞİD’liler kendi yazdıkları marş ve IŞİD bayrağı ile yürüdü. Videoda firari sanık Ahmet Güneş’in ise bu IŞİD’lilerin eğittiği anlar da yer aldı. Videoyu çeken kişinin “Kimi koruyorsunuz” sorusuna Güneş’in yanındaki iki kişi ona yakın koruma gibi davranarak, Güneş’i koruduklarını ifade etti.

Yine fabrika alanında IŞİD’lilerin eğitim yaptığı başka videolarda IŞİD’liler önce ısınma hareketleri yapıyor, sonra eğitim için kurdukları parkurda engellerle savaş eğitimi yaptıkları görüldü. Eğitim parkurunda 2 metrelik duvarın üzerinden atladıkları, sürünme eğitimi yaptıkları anlar videoya yansıdı.

BERAAT ETMİŞTİ!

Görüntülerden yer alan kişilerden birisi de terör örgütü IŞİD’in Gaziantep emiri Yunus Durmaz. Durmaz da Güneş’le beraber PKK’lının infazını istiyor.

Durmaz, IŞİD’in Türkiye’deki bombalı saldırılarını organize eden ve 10 Ekim katliamı için 2 bombacının Ankara’ya gönderilmesinde lojistik sağlayan kişiydi. Durmaz’a görüntülerde IŞİD’lilerin “Hocam” dediği ve ondan askeri eğitim aldığı görülüyor.

Güneş, daha önce Yunus Durmaz’ın kardeşi Ökkeş Durmaz ile birlikte yargılanmış. Antep’te örgüt üyeliği suçlaması ile açılan davada, Durmaz’ın beraatine karar verilirken, 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen firari Ahmet Güneş’in cezası 6 yıl 3 aya indirilmişti.