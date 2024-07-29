105 gündür kayıp! 22 yaşındaki Selin'i bulmak için özel ekip kuruldu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesinin evinden babasına gittiğini söyleyerek çıkan Selin Öztürk'ten (22), 105 gündür haber alınamıyor. Cinayet şüphesiyle devam eden soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Polis, incelemesini sürdürüyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 16 Nisan'da "Babama gidiyorum, duş alıp geleceğim" diyerek evden çıktı.
Eve dönmeyen kızına ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Anne Karalar'ın başvurusu üzerine polis ekipleri Selin Öztürk'ün bulunması için çalışma başlattı.
Sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Polis, Selin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali soruşturmayı derinleştirdi.
105 gündür hiçbir izine rastlanılmayan Selin Öztürk için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Şüpheli kişilerin ifadesine başvuran ekip, çalışmasını derinlemesine sürdürüyor.
Anne Yeliz Karalar ise o günden itibaren haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini, zaman geçtikçe umutlarının tükendiğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Sınır 20 bini de geçti!
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- Kenan Işık hayatını kaybetti
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'
- Yavaş'tan Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi
- Kurum’dan yaşlı kadına ‘dilenci’ muamelesi!
- Paris Olimpiyatlarından açılış töreniyle ilgili açıklama
- Devleti esir alan zorbalık