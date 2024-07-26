8 gündür kayıptı... Zeytinlik alanda cansız bedeni bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kadına ait ceset zeytinlik alanda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 08:02
8 gündür kayıptı... Zeytinlik alanda cansız bedeni bulundu
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Gemlik’in Kumla Mahallesi’nde, 8 gündür kayıp olan 72 yaşındakiYüksel Akın’ın  zeytinlik alanda cesedine ulaşıldı. Kumla mahallesi Porsuk Deresi civarında kokudan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada cesede ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, nöbetçi savcı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.


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