Kayıp olarak aranıyordu... Cesedi ormanda bulundu!

Sultangazi'de yurttaşların kötü koku ihbarı üzerine ormanlık alanda inceleme yapan polis ekipleri, erkek cesedi buldu.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:16
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Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı. Aramalar sonucu polis ve sağlık ekipleri ağaçlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı.

Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi. Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

AİLESİ BULMAK İÇİN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ

Ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Topuz'un 12 Haziran'da kaybolduğu ve ailesinin Topuz'u bulmak için bir süre önce televizyon programına katıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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