105 yurttaşa mezar olan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin enkazından çıkanlar Cumhuriyet'e konuştu: Bile bile öldürdüler

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 02:05

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Antakya’da bulunan ve dört bloktan oluşan Farklı Yaşam Rende sitesinin de A ve B blokları da bu depremlerde yıkıldı. Yıkılan binalarda 105 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi enkazdan sağ çıkarıldı, yaklaşık 10 kişiye ise halen ulaşılamıyor.

Sitenin toprak sahipleri Arif Sami Rende ve Müteahhit Fevzi Yılmaz arasındaki anlaşmazlık sonucu A ve B bloklar Rende’de, C ve D bloklar ise Yılmaz’da kalacak biçimde paylaşım yapıldı. Yılmaz tarafı avukatları aracılığıyla 2016 yılında, Rende tarafında kalan B bloğun zemin katındaki kolonların kreş yapımı için kesildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık 2017 yılında takipsizlik kararı verdi. Depremde ise A ve B blokları yıkıldı, C ve D blokları ayakta kaldı.

"VOLKAN DEMİREL DE BU SİTEDEYDİ"

A Blok’ta 1. katta yaşayan ve depremde enkazdan sağ kurtulan Duygu Üstdağ, “Bu site lüks ve deprem dayanıklılığını ön planda tutanların tercih ettiği bir siteydi, son olarak Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de bu siteye taşındı, o gece sitede olsa o da enkaz altında kalacaktı” dedi.

En başından beri Rende ve Yılmaz arasında anlaşmazlıklar olduğunu belirten Üstdağ, babasının Antakya Tapu Müdürlüğü'nde görev yaptığı dönemden Fevzi Yılmaz’ın kardeşi Cuma Yılmaz ile iletişimlerinin olduğunu söyledi. Ev alma aşamasında B bloktan ev almayı düşünürken Cuma Yılmaz’ın babasına “B’den almayın, Rende’ler orada kolon kesti” dediğini belirten Üstdağ, “Biz de bunu elimizden geldiğince duyurduk” dedi.

Cuma Yılmaz’ın yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı A bloktan taşındığına dikkat çeken Üstdağ, deprem sonrası yaşananlarla ilişkin şunları anlattı:

“Deprem sonrası Cuma Yılmaz annemi aradı ve ‘1 ay önce A bloğun da kolonlarının kırıldığını fark ettim’ dedi. Bunun üzerine annem de ‘madem biliyordun, böyle bir şeyi nasıl söylemezsin deyince de yanıt veremedi. Öte yandan Rende tarafı da bunlar iftira diyorlar hala. O zaman diğer blokların yıkılmayıp kendi bloklarının yıkılmasını nasıl açıklıyorlar? Tüm sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız.”

"DEPREMDEN SONRA ÖĞRENDİK"

B blokta yaşayan babasını depremde kaybeden ve annesini de enkazdan çıkaran Avukat Fatih Turan, birçok iddianın yüksek sesle dile getirilmediğini ve o yüzden de söylenenlerin çok uzun bir süre Yılmaz-Rende çekişmesinden ibaret olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

“Kolon kesilmesi hep dedikodu gibi kulaktan kulağa dolaştı. Suç duyurusunu depremden sonra öğrendik” diyen Turan, “Burası lüks bir siteydi. Eğer kapsamlı bir bilgilendirme olsa kimse bile bile burada kalmazdı” ifadelerini kullandı.

Turan yaşananları da şöyle özetledi:

“Babam sitede yöneticilik yaptı. Kolon kesme iddiasını duyunca incelemek istedik, Rende tarafı izin vermedi. ‘Kolon kesme yok, tıraşlama işlemi var. Yılmaz’la aramız kötü diye iftira atıyorlar’ dendi. Deprem sonrası enkazdaki yıkım operatörlerine sorduk, ‘Net olarak görülüyor ki kolonlar kesilmiş, sonra bir tadilat yapılmış ama yalnızca kapatmak için’ dediler. AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İbrahim Güler de bu sitede yaşıyordu. Yıkılan binada eşini, çocuklarını, abisini, yengesini ve yeğenlerini kaybetti. Sonrasında o da Yılmaz’ı arayıp hesap sordu, 'ben depreme dayanıklı diye bu evi seçtim' dedi. Ertesinde de Yılmaz tarafı sosyal medyadan 2016’da suç duyurusu yaptıklarını açıkladılar. Kolon kesen Rende tarafının ihmali çok büyük. Ancak Yılmaz tarafı da bu durumu zamanında ve yeterince duyurmadılar. Savcılık kapsamlı araştıracağını söylüyor. Biz de tüm sorumlular cezalandırılana kadar takipçisi olacağız.”

"AÇGÖZLÜLÜĞÜ SAYESİNDE HAYATTAYIZ"

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Tatlı ise depremde yıkılan kreşin sahibi Hülya Rende’ye tepki gösterdi. Paylaşımında 'Hülya Rende’nin açgözlülüğü sayesinde hayattayız' diyen Tatlı, şu ifadeleri kullandı:

“Biz eşimle evlendiğimizde özene bezene boyadığımız evimiz, Rende sitesinde çöken A bloğun 3. katındaydı. Birinci yılımızı doldurduktan sonra açgözlü Hülya Rende inanılmaz bir zam ile geldi. Yine de hakkıdır deyip yalnızca 50 lira indirim istedik, 50 liradan bile vazgeçemeyecek açgözlü tavrı sayesinde özene bezene yaptığımız evden üzülerek çıkıp başka bir semtte eve taşındık. Bizden sonra o eve taşınan aile, birkaç ay önce doğan ikizleriyle birlikte göçük altında kaldı, muhtemelen artık yaşamıyorlar. Hepiniz ceza almalısınız, hepiniz!”