50'ye yakın yurttaş yaşamını yitirdi... Hatay’da yıkılan sitede 'Kolon kesildi' iddiası!

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:44

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:31

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ‘yüzyılın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma sebep oldu. Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı bulunan Fevzi ve Fatma Yılmaz’ın sahibi olduğu Fevzi Yılmaz İnşaat Şirketi tarafından yapılan Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin iki bloku yıkıldı.

50’ye yakın yurttaşın hayatını kaybettiği sitede arama kurtarma çalışmaları sürürken, Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Toprak sahibi olan Arif Sami Rende’ye ait Özel Rende Gelişim Anaokulu tarafından kolonlarının kesildiği öne sürüldü.

Fevzi Yılmaz İnşaat Şirketi’nin avukatı Coşkun Atılğan, Arif Sami Rende hakkında ‘imar kirliliğine neden olmak’ suçundan 2016 yılında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

"KOVUŞTURMA YAPILMASINA GEREK YOK"

Avukat Atılğan’ın suç duyurusunu işleme alan Başsavcı Ö.Ş. tarafından Antakya Belediyesi’ne müzekkere yazıldığı ve yapılan inceleme sonucu belediye görevlilerince tutulan 03.06.2016 ve 24.06.2016 tarihlerindeki tutanaklardan imara aykırılığın giderildiği belirtildi.

Başsavcı Ö.Ş., 26 Ocak 2017 tarihinde anaokulu sahibi Arif Sami Rende hakkında “kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Özel Rende Gelişim Anaokulu hakkında 2016 yılında Antakya Belediyesi’ne ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne başvuru yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını belirten avukat Coşkun Atılğan, “Yapılan bütün başvuru ve ikazlara rağmen anaokulu depreme kadar kapatılmadı. Bunun bulunduğu blok yıkıldı. İnsanlar göz göre göre ölüme gitti” dedi.

Avukat Atılğan’ın iddiaları sonrası Cumhuriyet’in ulaştığı dönemin AKP’li Antakya Belediye Başkanı ve Mimar İsmail Kimyeci sorularımızı yanıtlamadı.

Arif Sami Rende’nin Antakya’nın başka bir yerinde yaptığı Rende Esenpark Evleri de depremde yıkıldı.