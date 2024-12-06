Sinop mutfağından çayın yanına çok yakışan pratik lezzet: Kestaneli börek tarifi

Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 06.12.2024 - 17:37

Karadeniz’in incisi Sinop, eşsiz doğal güzellikleri kadar zengin mutfağıyla da dikkat çeker. Sinop mutfağında, yöresel tatlar doğanın sunduğu lezzetlerle harmanlanarak sofralara taşınır. Bu özel tariflerden biri de çayın yanında tüketilebilecek, pratik ve oldukça lezzetli bir alternatif olan kestaneli börek. Sinop’un kestane ormanlarından ilham alan bu börek, geleneksel lezzetlerle modern dokunuşların buluştuğu bir tariftir. Peki, çayın yanına çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kestaneli börek tarifi...

KESTANELİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış ve kabuğu soyulmuş kestane

2 adet yufka

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

Susam veya çörek otu

KESTANELİ BÖREK YAPILIŞI

Kestaneleri Hazırlayın:

Haşlanmış kestaneleri bir çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

Daha pürüzsüz bir kıvam için blender da kullanabilirsiniz.

Kestane püresine beyaz peynir, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Bu karışım böreğin iç dolgusu olacaktır.

Yufkaları düz bir zemine serin.

Üzerine süt ve tereyağı karışımını bir fırça yardımıyla sürerek yufkayı nemlendirin.

Yufkayı dörde bölün.

Her parçanın geniş kısmına hazırladığınız kestaneli harcı yerleştirin ve sigara böreği gibi sarın.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine kalan sütlü karışımdan sürerek susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkan börekleri hafifçe dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!