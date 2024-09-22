10'uncu kattan düşen Yusuf, hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 13 katlı apartmanın 10'uncu katından düşen 7 yaşındaki Yusuf Aymergen, hayatını kaybetti.

10'uncu kattan düşen Yusuf, hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 18:59

Olay, saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi 2050'inci Cadde üzerindeki Mevlana Sitesi'nde meydana geldi.

İlhan-Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen, iddiaya göre, pencerenin dışındaki sinekliği kapatmak için 10'uncu kattaki daireden dışarı uzandı. Bu sırada dengesini kaybeden Aymergen, onlarca metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aymergen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Aymergen'in iki hafta önce okula başladığı belirtilirken, annesi sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Doktor #doktorlar #okul

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