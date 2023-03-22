11 bıçak darbesiyle katletmişti... Hülya hemşirenin katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:21

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:23

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde 18 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda; gece saatlerine bir apartmanın 4’üncü katında Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop’u (35) 3 çocuğunun yanında başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 kez bıçakladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, kendini ihbar eden katil ise yapılan çalışmaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Cinayet zanlısı kocanın, daha önce 2 kez evden uzaklaştırma cezası aldığı ve cezasının bitmesinin ardından eve geri döndüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede eşinin alkol almak için tekrar dışarı istemesi sonucu aralarında tartışma çıktığını anlatan kocanın, sonrasında da alkol şişesini başında kırdığını, ardından bıçakladığını ve kendine hakim olamadığını anlatması yer aldı.

Katilin tahrik altında olmaksızın olayı işlediğinin yer aldığı ve ağırlaştırılmış müebbet talebinin olduğu iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.