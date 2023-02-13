Şeyma Alakuş kimdir? Gaziantep'te deprem olurken çocukları kurtaran Şeyma hemşire kim?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:54

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:54

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 10 ili kapsayan depremler Gaziantep'te de büyük yıkıma neden oldu. Meydana gelen depremlerde Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kahramanlık görüntüleri herkesi duygulandırdı.

Hastane'de görevli Seyma Alakuş deprem anında kendisini dışarı atmak yerine doğruca hastane içlerindeki hasta çocukları kurtarmaya koştu. Şeyma Alakuş kimdir? Depremde çocukları kurtaran hemşire kim? sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

ŞEYMA ALAKUŞ KİMDİR?

Şeyma Alakuş Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görev yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında hemşire Şeyma Alakuş için,“Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı” dedi. Görüntülerde sarsıntı başlar başlamaz hızla hastane içine koşan hemşirenin çocukları kucağına alarak dışarı tahliye ettiği görülüyor. Hemşirenin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Şeyma hemşire o anları ilk kez TRT'den Enes Boyraz'a anlattı. Şeyma Heme Alakuş “Onları kurtaramasam ve bir çöküntü olsa bile onların yanında olacaktım. Servisimde yatan çocuğu tanıyorum. Sürekli kontrol ettiğim bir hastamdı. Onlar önce Allah’a sonra bize emanetler. Biz her ne olursa olsun onların yanında olmamız gerekiyor. Ben de o gün vicdanen ve kalben burada olmam gerektiği için geldim. Tanımıyor olsam da yine aynı şeyi yapardım. Saat 04.00 civarında acil servise doğru gittim. Ekip arkaşlarımın yanına gitmiştim. Sarsıntıyı hissettiğimde ‘servisteki çocuklarım’ dediğimi hatırlıyorum. Önce soğukkanlı olmaya çalıştım. Sarsıntının biraz hafiflediğini hissedince onları direk aldım ve dışarıya güvenli bir şekilde çıkarmak istedim.” dedi.