11 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:54

İZMİR ilinde 11 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 07:00:11.681-2024-06-11 10:30:03.026 saatleri arasında Alaçatı; 12018. Sk., 12017. Sk., İcyol, Kemalpaşa, Fahrettin Altay, 12016. Sk., 12015 Sk., 12012. Sk., 12000. Sk., 11020. Sk., 11018. Sk., 11017. Sk., 11011. Sk., 11006. Sk., 11005/1. Sk., 11005. Sk., 11004. Sk., 11003. Sk., , Alaçatı Cumhuriyet, 13016. Sk., 13015. Sk., 13014. Sk., 13013. Sk., 13010. Sk., 13006. Sk., 13005. Sk., 13003. Sk., 12027. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:00.005-2024-06-11 12:00:14.254 saatleri arasında Emek; 7240. Sk., 7061. Sk., 7236/3. Sk., 7239. Sk., 7239/1. Sk., 7239/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:38.647-2024-06-11 12:00:48.789 saatleri arasında Emek; 7239. Sk., 7238/1. Sk., , 1660. Sk., 7236/1, 7236. Sk., 7065. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:38.647-2024-06-11 12:00:48.789 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; 7093. Sk., 1660. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:47.082-2024-06-11 12:00:58.106 saatleri arasında Onur; 7334/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:49.413-2024-06-11 12:00:17.417 saatleri arasında Yamanlar; 7355/6. Sk., 7349/4. Sk., 7355. Sk., 7354. Sk., 73533. Sk., 7353/4. Sk., 7353/3. Sk., 7353/2. Sk., 7353/1. Sk., 7353. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:05.802-2024-06-11 15:00:41.604 saatleri arasında Kazım Dirik; 7/3, 460/2, 460, 460/1, 474, 476, 475, 479, 464, 465, 477/1, 469, 10/5. Sk., 7/3, , 460. Sk., 461 Sk., 462 Sk., 463 Sk., 477 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:05.802-2024-06-11 15:00:41.604 saatleri arasında Hacıveli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:07.82-2024-06-11 16:00:14.064 saatleri arasında Aşağışakran; 11/3, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, 11/8, 11/5, AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ, AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ, İsimsiz2, AŞAĞIŞAKRAN, , AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK, AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ, Aşağışakran Köyü, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:07.82-2024-06-11 16:00:14.064 saatleri arasında Örlemiş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 10:00:28.535-2024-06-11 16:00:09.875 saatleri arasında Akçenger; Akçenger, İsimsiz2, , İsimsiz5, İsimsiz6, Akçenger Köyü Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:13.105-2024-06-11 12:00:20.489 saatleri arasında Tekeli Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:13.105-2024-06-11 12:00:20.489 saatleri arasında Çileme; KARAKUYU YOLU , İsimsiz143, İsimsiz48, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:17.174-2024-06-11 14:00:23.689 saatleri arasında Altıntaş; 352. Sk., 349. Sk., 348. Sk., 347. Sk., 346. Sk., İnönü Cd., 369. Sk., 368. Sk., 362. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:17.174-2024-06-11 14:00:23.689 saatleri arasında Güngör; , İnönü Cd., 349. Sk., 376. Sk., 380. Sk., 382. Sk., 383. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:21.879-2024-06-11 16:00:33.597 saatleri arasında Alacalı; İsimsiz5, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:21.879-2024-06-11 16:00:33.597 saatleri arasında Eskioba; , İsimsiz1, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:21.879-2024-06-11 16:00:33.597 saatleri arasında Mahmutlar; , İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:21.879-2024-06-11 16:00:33.597 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:42.413-2024-06-11 16:00:56.191 saatleri arasında Mahmutlar; , İsimsiz7, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:24.013-2024-06-11 16:00:30.532 saatleri arasında Umurlu; İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz44, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz5, HASAN HÜSEYİN, HASAN HÜSEYİN, HASAN HÜSEYİN, HASAN HÜSEYİN, İsimsiz14, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz16, KAHVEÖNÜ, İsimsiz49, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz53, Kahveönü, Kahveönü, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz39, İsimsiz29, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz18, KAHVEÖNÜ, Çal Dağı, Çal Dağı, KAHVEÖNÜ, KAHVEÖNÜ, ÇAL DAĞI, ÇAL DAĞI, , , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:24.013-2024-06-11 16:00:30.532 saatleri arasında Tumbullar; İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz4, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:28.885-2024-06-11 17:00:34.969 saatleri arasında Gedik; KATRANDERE, KATRANDERE, KATRANDERE, İsimsiz79, KATRANDERE, KATRANDERE, , KATRANDERE, İsimsiz17, İsimsiz20, KATRANDERE, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:25.344-2024-06-11 17:00:31.726 saatleri arasında Yıldızlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:28.378-2024-06-11 15:00:39.801 saatleri arasında Sinancılar; Turgutlu Cd., Turgutlu, Sinancılar Köyü İç Yolu, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, İsimsiz31, SİNANCILAR KÖY YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:28.378-2024-06-11 15:00:39.801 saatleri arasında Sarılar; SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER, Turgutlu Cd., Saz Mah.Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri, Beyler Yolu, Beyler Sokak, , Saz Mah.Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:28.378-2024-06-11 15:00:39.801 saatleri arasında Yenikurudere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:28.378-2024-06-11 15:00:39.801 saatleri arasında Ovacık; Çamiçi Yolu Küme Evleri, Çamiçi Yolu, Ovacık Köyü İç Yolu, Ovacık Köyü, Ovacık Köy İçi Yolu, Merkez Yolu, Karabağlar Yolu, Güvendik Yolu, Dedekler Yolu, Damlar Yolu, Cevizdere Yolu, Celiller Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:28.378-2024-06-11 15:00:39.801 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; Durmuşça, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:28.378-2024-06-11 15:00:39.801 saatleri arasında Hisarlık; Hisarlık, İsimsiz23, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz5, İsimsiz1, İsimsiz3, OVACIK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:42.413-2024-06-11 16:00:56.191 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz38, İsimsiz37, , İsimsiz39, İsimsiz30, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:42.413-2024-06-11 16:00:56.191 saatleri arasında Elifli; İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:29.698-2024-06-11 15:00:38.838 saatleri arasında İnönü; 973. Sk., 989. Sk., Özdar Cd., 1009. Sk., 1013. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:40.275-2024-06-11 16:00:44.692 saatleri arasında Yeşilova; 4012. Sk., 4004/1. Sk., 4005. Sk., 4010. Sk., 4014. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:40.275-2024-06-11 16:00:44.692 saatleri arasında Karacaoğlan; 6236/1. Sk., 6236/2. Sk., 6236/3. Sk., 6237. Sk., 6238. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6244. Sk., Park İçi Yolu, , 6200. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6203/1. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6205/1. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6209/4. Sk., 6209/5. Sk., 6209/6. Sk., 6210/2. Sk., 6211. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6214. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6216/1. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 09:00:40.275-2024-06-11 16:00:44.692 saatleri arasında Kazımdirik; 372/21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 18:00:12.12-2024-06-11 21:00:22.022 saatleri arasında Evka 3; 129/8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 18:00:35.247-2024-06-11 21:00:42.717 saatleri arasında Naldöken; 129/23. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 18:00:35.247-2024-06-11 21:00:42.717 saatleri arasında Evka 3; 129/8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 09:00:48.874-2024-06-11 13:00:57.888 saatleri arasında Tepeköy; Hürriyet Cd., 4534, İsmetpaşa Cd., AYDIN, 4530. Sk., 4532. Sk., 4559, 4557. Sk., 4538, 4536. Sk., , 4561. Sk., 4563. Sk., GÜMÜŞPALA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-11 2024-06-11 10:00:23.07-2024-06-11 16:00:29.412 saatleri arasında Altıntaş; YASEMİN, İsimsiz13, , ZAFER, Sakız Sk., MANOLYA, BAHAR, AVCAR, AHMET BESİM UYAL, ESEN, LALE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-11 2024-06-11 10:00:23.07-2024-06-11 16:00:29.412 saatleri arasında Sıra; GÜNEBAKAN, HERCAİ, MANOLYA, AVCAR, KASIMPATI, KİŞNİŞ, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.