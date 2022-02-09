11 ilde ’oltalama’ operasyonu: 47 kişi gözaltına alındı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 10:06

Batman Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden phishing yöntemi ile bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişilere yönelik 11 ilde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.





Operasyona ilişkin Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kişilerin sosyal medya hesaplarını "Phishing (Oltalama)" ve "Sosyal Mühendislik" yöntemleriyle ele geçirerek, başkalarına ait kimlik bilgilerini, banka kredi kartı ve mobil bankacılık şifre verilerini temin eden ve yasa dışı bahis siteleri, çevrim içi oyun platformları ve aracı banka hesapları üzerinden, vatandaşları mağdur eden, dolayısıyla suç geliri elde eden, İnternet üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürüten, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, 08 Şubat 2022 tarihinde, Batman merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.





Batman’da düzenlenen “Sanal Vampirler 72 Operasyonu” Batman merkezde 39, İstanbul, Edirne, İzmir, Van, Isparta, Muğla, Mersin ve Sakarya illerinde ise 8 kişi olmak üzere, toplamda 47 şüpheli şahıs yakalandığı belirtildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

70 İNTERNET DOLANDIRICILIĞI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 2 aylık çalışmanın sonucu başlatılan tahkikat kapsamında, 76 yurttaşın sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği ve çeşitli meblağlarda dolandırıldığına ilişkin muhtemel faillerin tespiti yapıldığı ve 70 internet dolandırıcılığı olayının aydınlatılmasına dair bulgular elde edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları sürdüğü ifade edildi.

