13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 13 ilde sosyal medya hesaplarını çalarak paylaşım yapıp 27 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin hesaplarının çalındığı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, çalınan hesaplardan paylaşım yapan şüphelilerin bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını ifade ederek hesapta bulunan kişileri kandırıp, tahmini olarak 3 milyon dolar civarı dolandırıcılık yaptığını belirlendi.
Bu yöntem ile 27 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Bugün İstanbul merkezli 13 ilde toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonların sürdüğü öğrenildi.
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