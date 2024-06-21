11 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 11 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalanıp sınır dışı edildi.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 16:21
11 kaçak göçmen sınır dışı edildi
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Edinilen bilgiye göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 11 yabancı uyruklu şahsı İsaören Mahallesi’nde devriye attıkları sırada şüphelenip durdurdu. 

Yapılan incelemede 11 Suriye uyruklu şahsın ülkeye kaçak yollarla geldikleri ortaya çıktı. 

Şahıslar jandarma nezaretinde il göç idaresine teslim edildi.


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