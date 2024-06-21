11 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 11 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalanıp sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 11 yabancı uyruklu şahsı İsaören Mahallesi’nde devriye attıkları sırada şüphelenip durdurdu.
Yapılan incelemede 11 Suriye uyruklu şahsın ülkeye kaçak yollarla geldikleri ortaya çıktı.
Şahıslar jandarma nezaretinde il göç idaresine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
- Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!
- 'Demokrasiyi öğretememişim'
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı
- AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
- Köpeği istismar ederken yakalandı
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti