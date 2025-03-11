Bakan Yerlikaya'dan yeni operasyon duyurusu: 28 büyükşehirde 87 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:40

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında; 28 büyükşehirde denetimler gerçekleştirildi.

Havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında eş zamanlı olarak 80 Mobil Göç Noktası aracıyla gerçekleştirilen denetimlerde; 5 bin 795 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve 87 düzensiz göçmen tespit edilip geri gönderme merkezlerine sevk edildi, 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü de yakalandı.

'DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 2,7'YE DÜŞTÜ'

Denetimlerde bir taraftan düzensiz göçe karşı sahada büyük mücadele verildiğini, diğer taraftan da Türkiye'de yasal kalışı olanların ve turistlerin rahatsız edilmediğini kaydeden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk 3 ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74,5 iken; bu oran 2025 yılı Şubat ayında yüzde 2,7'ye kadar düşmüştür. Düzensiz göçle mücadele stratejisinin kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi sonucu, 'Ülkemiz, düzensiz göçe transit ülke' olmaktan çıkmıştır.

Düzensiz göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve Mavi Vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren polislerimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum."