Bodrum açıklarında 'kaçak göçmen' operasyonu: 7 kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları fiber karinalı teknede 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #muğla #göçmen #düzensiz göçmen
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