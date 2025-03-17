Bodrum açıklarında 'kaçak göçmen' operasyonu: 7 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında 'kaçak göçmen' operasyonu: 7 kişi yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:19

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları fiber karinalı teknede 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #muğla #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Muğla'da gergin görüşme: Belediye başkanına baret fırlatıldı

Muğla'da gergin görüşme: Belediye başkanına baret fırlatıldı
Muğla'da acı olay... Yat ile pasarella arasında sıkışan kaptan kurtarılamadı!

Muğla'da acı olay... Yat ile pasarella arasında sıkışan kaptan kurtarılamadı!
Firari çocuk istismarı hükümlüsü Muğla'da yakalandı!

Firari çocuk istismarı hükümlüsü Muğla'da yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler