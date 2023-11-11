11 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji tarafından yayımlanan 11 Kasım hava durumu raporuna göre; Marmara, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BATI KESİMLERDE HAVA SICAKLI AZALIYOR!
Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR!
Yağışların, Marmara( Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzeyi, Muğla'nın kıyı kesimleri, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat, Marmara’da yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
12 İL İÇİN SARI KOD UYARISI
Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik illerine sarı kodlu uyarısı yapıldı.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Edirne ve Bilecik hariç yerel olarak kuvvetli, Balıkesir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor.
MUĞLA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 28°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KAYSERİ 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 26°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C
Parçalı bulutlu
KARS 14°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 20°C
Parçalı bulutlu
VAN 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 23°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 25°C
Parçalı bulutlu
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