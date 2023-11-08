8 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 08:18

Güncelleme: 08.11.2023 - 08:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 26°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KOCAELİ 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C

Az bulutlu

VAN 16°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C

Parçalı ve az bulutlu