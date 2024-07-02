11 kişi yaralanmıştı: Yürüyen merdiven kazasının görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:11
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Edinilen bilgiye göre, dün, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. 

Bu esnada merdiveni kullanmakta olan yurttaşlardan 11’i dengesini kaybederek düşmüştü.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullananların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da düştükleri yer aldı. 

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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