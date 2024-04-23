İBB’den ‘23 Nisan’ süslemeleri: ‘Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma’
İBB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla metroları süsledi. Süslemelerde, yürüyen merdivenlere yapılan sabotaja göndermede bulunularak, “Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma” denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metroları Türk bayrağı ve çeşitli süslemeler ile donattı.
Süslemelerde ilkokul çocuklarının okuma alışkanlığı kazanması için kullanılan cümlelere yer verildi.
Süslemelerde, birçok kez İstanbul’da metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerden ve yürüyen bantlardan çıkan kişilerin, acil durum düğmesine basarak merdivenleri durdurduğu sabotaja da gönderme yapıldı.
Metro camına asılan yazıda “Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma” denildi.
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