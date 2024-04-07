11 köy ve mezranın ulaşımını sağlıyor... Heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı!

Yüksekova ilçesinde 11 köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı yol, meydana gelen heyelanda kapandı. Yolun açılması için ekipler, çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:13
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Kentte etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşı köyü yolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

İş makineleriyle yoldaki toprak yığını ve çamuru temizlemeye çalışan ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.


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