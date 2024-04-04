Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:06

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:06

Artvin-Erzurum karayolunun 1. kilometresinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yol geçici olarak ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyruklar oluşmasına neden oldu. Karayolları ekipleri tarafından yol temizleme çalışmaları başlatılırken, uzun uğraşlar sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Bölgede düşmeye devam eden kaya ve taş parçaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, heyelan riskinin devam ettiği yolda temizleme çalışmaları karayolları ekiplerince sürdürülüyor.