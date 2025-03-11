11 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:56

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:56

İZMİR ilinde 11 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.157-2025-03-11 13:00:00.173 saatleri arasında Çandarlı; 1049, Çağdaşlar Sitesi, 1050, 1063. Sk., 1059. Sk., 1051. Sk., 1046. Sk., 1040. Sk., 1043 sk, 1050 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.222-2025-03-11 17:00:00.269 saatleri arasında İnönü; 150, Ahmet Özkan Blv., 152/1. Sk., 158 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.452-2025-03-11 15:00:00.158 saatleri arasında Bahçelievler; , 1851. Sk., 1851/11. Sk., 1851/13. Sk., 1851/2. Sk., 1851/3. Sk., 1851/4. Sk., 1851/6. Sk., Cevdet Bilsay Cd., 1851/8. Sk., 1851/7. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.598-2025-03-11 15:00:00.523 saatleri arasında Zübeyde Hanım; 7447/1. Sk., , Baş Pehlivan Karaali Cd., 7532. Sk., 7447/8. Sk., 7447/7. Sk., 7447/4. Sk., 7447/3. Sk., 7447/2. Sk., 7447/16. Sk., 7447/13. Sk., 7447/12. Sk., 7447/10. Sk., 7447. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.708-2025-03-11 10:00:00.581 saatleri arasında İçmeler; 1024. Sk., 1032, 1001, 1007, 1001 Sk., 1005, 1012. Sk., 1014. Sk., 1019 Sk., 1022. Sk., 1026. Sk., 1080. Sk., Nuri Özbek Cd., İÇMELER, 1047, , İsimsiz182, İsimsiz184, İsimsiz216 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:30:00.083-2025-03-11 15:30:00.435 saatleri arasında Sıra; 8001/1, TERE, , HERCAİ, 8001. Sk., MESTAN DAYI, BİBERİYE, RADİKA, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:30:00.083-2025-03-11 15:30:00.435 saatleri arasında Camiatik; Kehribar Sk., Dörtyol Sk., Akik Sk., MESTAN DAYI, İsimsiz1254, YABANGÜLÜ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:30:00.083-2025-03-11 15:30:00.435 saatleri arasında Kuşçular; 8004, 8003, 8001. Sk., MESTAN DAYI, İsimsiz12, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 10:00:00.215-2025-03-11 14:00:00.168 saatleri arasında Kuşçular; İsimsiz59, KUŞÇULAR, 8028. Sk., 8026. Sk., 8020, 8022, 8032/2, İsimsiz82, İsimsiz44, 8020/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 14:00:00.537-2025-03-11 16:00:00.265 saatleri arasında Kuşçular; 8042. Sk., 8025, 8035/1, İsimsiz35, 8033. Sk., 8040, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:10.083-2025-03-11 17:00:16.657 saatleri arasında Siteler; 243. Sk., , 241. Sk., 245. Sk., 247. Sk., 249. Sk., 420. Sk., 426. Sk., 430. Sk., 432. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 440. Sk., 442. Sk., 444. Sk., 452. Sk., 460. Sk., 462. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet, Mithatpaşa, Mithatpaşa Cd., İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:30:00.037-2025-03-11 15:30:00.312 saatleri arasında Ahmetbeyli; 4068. Sk., 4151, 4129, 4107, 4175, 4091, 4087, 4095, 4093, 4171, 4070, 4102, 4163, 4100, 4121, 4080, 4135, 4161, 4103, 4141, 4109, 4110, Nation Cd., 4183. Sk., 4181, 4179, 4177. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4167. Sk., 4165. Sk., 4159. Sk., 4157. Sk., 4155. Sk., 4153. Sk., 4151. Sk., 4149. Sk., 4147. Sk., 4145. Sk., 4143. Sk., 4139. Sk., 4137. Sk., 4133. Sk., 4131, 4127. Sk., 4125. Sk., 4123. Sk., 4119. Sk., 4118. Sk., 4117. Sk., 4116. Sk., 4115. Sk., 4113. Sk., 4112. Sk., 4111. Sk., 4106. Sk., 4104. Sk., 4101. Sk., 4099. Sk., 4098. Sk., 4097. Sk., 4095/1. Sk., 4089. Sk., 4086. Sk., 4084. Sk., 4082. Sk., 4078/1. Sk., 4076. Sk., 4074. Sk., 4072. Sk., 4066. Sk., İsimsiz195, İsimsiz193, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:30:00.037-2025-03-11 15:30:00.312 saatleri arasında Gölova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 13:00:00.531-2025-03-11 17:00:00.966 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; İsimsiz232, Mehmet Akif Cd., Saim Çıkrıkçı Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:30:00.037-2025-03-11 15:30:00.312 saatleri arasında Zeytinköy; İsimsiz40, İsimsiz37, Kazangöl Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:30:35.475-2025-03-11 10:30:43.009 saatleri arasında Alaçatı; 12024. Sk., 12026. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12029. Sk., 1203/1. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12038. Sk., 12050. Sk., 12062. Sk., 12409. Sk., 13003. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13010. Sk., 13013. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13025. Sk., 13026. Sk., 13027. Sk., 13028. Sk., 13029. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033. Sk., 13034. Sk., 11005/1. Sk., 11005. Sk., 11004. Sk., 11003. Sk., 11016. Sk., İsimsiz100, İsimsiz91, 11006. Sk., 13033 Sk., İsimsiz88, İsimsiz86, 13043. Sk., 13043/1 Sk., 13046. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13050. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk., 13053. Sk., 13054. Sk., 13055. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13063. Sk., 13064 Sk., 13065. Sk., 13066. Sk., 13067. Sk., 13068. Sk., 13069. Sk., 13070. Sk., 13071. Sk., 13072. Sk., 13073. Sk., 13074. Sk., 13075. Sk., 13076. Sk., 13077. Sk., 13078. Sk., 13079. Sk., 13080. Sk., 13080/1. Sk., 13081. Sk., 13082. Sk., 13086. Sk., 13087. Sk., 13088. Sk., 13089. Sk., 13092. Sk., 13093. Sk., 13094. Sk., 16000. Sk., 16001. Sk., 16002. Sk., 16003. Sk., 16005. Sk., 3033. Sk., Alaçatı Cumhuriyet, Alaçatı Atatürk, HURMALI KÜME EVLER, 13037, 13033 sk, İnönü Cd., İnönü, İcyol, Uğur Mumcu Cd., Kemalpaşa, Fahrettin Altay, Atatürk Blv., , 11011. Sk., 11012. Sk., 11013. Sk., 11015. Sk., 11017. Sk., 11018. Sk., 11020. Sk., 11039. Sk., 11040. Sk., 11041. Sk., 11042. Sk., 11043. Sk., 11046. Sk., 11047. Sk., 11048. Sk., 12000. Sk., 12001. Sk., 12007. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12015 Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12027. Sk., 12021. Sk., 12023. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 10:31:00.093-2025-03-11 15:29:11.011 saatleri arasında Alaçatı; 13015. Sk., 13014. Sk., 13013. Sk., 13010. Sk., 13006. Sk., 11006. Sk., 11005/1. Sk., 11005. Sk., 11004. Sk., 13005. Sk., 13003. Sk., 12027. Sk., 12018. Sk., 12017. Sk., 12016. Sk., 12015 Sk., 12012. Sk., 12000. Sk., 11020. Sk., 11018. Sk., Fahrettin Altay, 11017. Sk., 11011. Sk., Alaçatı Cumhuriyet, 11003. Sk., , İcyol, Kemalpaşa, 13016. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 15:30:34.994-2025-03-11 16:30:42.008 saatleri arasında Alaçatı; 13078. Sk., 13079. Sk., 13080. Sk., 13080/1. Sk., 13081. Sk., 13082. Sk., 13086. Sk., 13087. Sk., 13088. Sk., 13089. Sk., 13092. Sk., 13093. Sk., 13094. Sk., 16000. Sk., 16001. Sk., 16002. Sk., 16003. Sk., 16005. Sk., 3033. Sk., Alaçatı Atatürk, Alaçatı Cumhuriyet, Atatürk Blv., Fahrettin Altay, Kemalpaşa, Uğur Mumcu Cd., İcyol, İnönü, İnönü Cd., 13033 sk, 13037, HURMALI KÜME EVLER, 12011. Sk., 12010. Sk., 12009. Sk., 12007. Sk., 12001. Sk., 12000. Sk., 11048. Sk., 11047. Sk., 11046. Sk., 11043. Sk., 11042. Sk., 11041. Sk., 11040. Sk., 11039. Sk., 11020. Sk., 11018. Sk., 11017. Sk., 11015. Sk., 11013. Sk., 11012. Sk., 11011. Sk., 11006. Sk., 11005/1. Sk., 11005. Sk., 11004. Sk., 11003. Sk., 11016. Sk., İsimsiz100, İsimsiz91, 13033 Sk., İsimsiz88, İsimsiz86, , 13005. Sk., 13006. Sk., 13010. Sk., 13013. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13025. Sk., 13026. Sk., 13027. Sk., 13028. Sk., 13029. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033. Sk., 13034. Sk., 13043. Sk., 13043/1 Sk., 13046. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13050. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk., 13053. Sk., 13054. Sk., 13055. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13063. Sk., 13064 Sk., 13065. Sk., 13066. Sk., 13067. Sk., 13068. Sk., 13069. Sk., 13070. Sk., 13071. Sk., 13072. Sk., 13073. Sk., 13074. Sk., 13075. Sk., 13076. Sk., 13077. Sk., 13003. Sk., 12409. Sk., 12062. Sk., 12050. Sk., 12038. Sk., 12034. Sk., 12033. Sk., 12032. Sk., 12031. Sk., 12030. Sk., 1203/1. Sk., 12029. Sk., 12028. Sk., 12027. Sk., 12026. Sk., 12024. Sk., 12023. Sk., 12021. Sk., 12027. Sk., 12019. Sk., 12018/1. Sk., 12018. Sk., 12017. Sk., 12016. Sk., 12015 Sk., 12013. Sk., 12012. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 10:00:00.573-2025-03-11 16:00:00.092 saatleri arasında Tülbentli; İZMİR, İsmail Efendi Sk., İkiz Çeşme Sk., DELLAL, Dellal Gç., Dağ Gç., Cıkmaz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 10:00:00.573-2025-03-11 16:00:00.092 saatleri arasında Seydinnasrullah; Şevki Bey Sk., İZMİR, Paspan Sk., Nizami Sk., Menekşe Sk., Karataş Sk., DELLAL, Cezayir Sk., Aydınlık Sk., 9 Eylül Sk., 1532. Sk., İSA EFENDİ, İsimsiz1, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 10:00:00.573-2025-03-11 16:00:00.092 saatleri arasında Kazımpaşa; Şevki Bey Sk., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., İZMİR, İdris Efendi Sk., Ömer Efendi Sk., Paspan Sk., Nizami Sk., Meltem Sk., Kurtuluş Çıkmazı, Kubilay Sk., Kayaalp Sk., Karataş Sk., Kara Hüseyin Sk., Hisarlı Sk., Güven Sk., Göçmen Sk., Gazi Osman Paşa Sk., Eski Seyrekköy Yolu Sk., Doğan Sk., Cezayir Sk., Berber Sk., 6. Kayaalp Sk., 5. Kayaalp Sk., 4. Kayaalp Sk., 3. Kayaalp Sk., 2. Kayaalp Sk., 2. Hıdırlık Sk., 2. Güven Sk., 1526. Sk., 1518. Sk., 1214/1. Sk., 1214. Sk., 1. Kayaalp Sk., 1. Hıdırlık Sk., 1. Güven Sk., 1. Gaziosmanpaşa Sk., İSA EFENDİ, İsimsiz9, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 10:00:00.573-2025-03-11 16:00:00.092 saatleri arasında Gaybi; İZMİR, İsmail Efendi Sk., Yeni Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 10:00:00.573-2025-03-11 16:00:00.092 saatleri arasında Ahıhıdır; Şevki Bey Sk., Şen Sk., Şehit Kemal Cd., İZMİR, Yeni Sk., Taşhan Sk., Sabancı Sk., Kiremitçi Sk., Kesikköy Cd., HASAN FİKRİ, Fabrika Sk., Fabrika Gç., 3 Eylül Sk., , Cıkmaz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 10:00:00.573-2025-03-11 16:00:00.092 saatleri arasında Zafer; Şehit Hüseyin Keçici Sk., İkiz Çeşme Sk., Zafer Sk., YOKUŞ, Yeni Taş Sk., Top Sk., Tepe Sk., Taş Sk., Nikbolu Sk., Havadar Sk., Hacı İsmail Sk., Hacı İsmail Bayır Sk., Gündoğdu Sk., Divrikli Sk., Dik Sk., Değirmen Dağı Yolu Sk., Depo Sk., Dağ Sk., Dağ Gç., Cezayir Sk., Cebel Sk., Başarı Sk., Bayır Sk., 1. Havadar Gç., 1. Cebel Sk., 1. Bayır Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 10:00:28.996-2025-03-11 16:00:39.839 saatleri arasında Fatih; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 15:00:48.728-2025-03-11 17:00:56.097 saatleri arasında Mansuroğlu; 269/2. Sk., 269. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.