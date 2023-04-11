11 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
11 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 11 Nisan iftar saatleri kaç?
"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.
İSTANBUL --- 11.04.2023 --- 19:45:00
ANKARA --- 11.04.2023 --- 19:29:00
İZMİR --- 11.04.2023 --- 19:50:00
ADANA --- 11.04.2023 --- 19:16:00
ADIYAMAN --- 11.04.2023 --- 19:05:00
AFYONKARAHİSAR --- 11.04.2023 --- 19:37:00
AĞRI --- 11.04.2023 --- 18:48:00
AKSARAY --- 11.04.2023 --- 19:23:00
AMASYA --- 11.04.2023 --- 19:18:00
ANTALYA --- 11.04.2023 --- 19:34:00
ARDAHAN --- 11.04.2023 --- 18:51:00
ARTVİN --- 11.04.2023 --- 18:54:00
AYDIN --- 11.04.2023 --- 19:47:00
BALIKESİR --- 11.04.2023 --- 19:48:00
BARTIN --- 11.04.2023 --- 19:33:00
BATMAN --- 11.04.2023 --- 18:54:00
BAYBURT --- 11.04.2023 --- 19:00:00
BİLECİK --- 11.04.2023 --- 19:41:00
BİNGÖL --- 11.04.2023 --- 18:57:00
BİTLİS --- 11.04.2023 --- 18:50:00
BOLU --- 11.04.2023 --- 19:35:00
BURDUR --- 11.04.2023 --- 19:37:00
BURSA --- 11.04.2023 --- 19:44:00
ÇANAKKALE --- 11.04.2023 --- 19:55:00
ÇANKIRI --- 11.04.2023 --- 19:26:00
ÇORUM --- 11.04.2023 --- 19:21:00
DENİZLİ --- 11.04.2023 --- 19:42:00
DİYARBAKIR --- 11.04.2023 --- 18:57:00
DÜZCE --- 11.04.2023 --- 19:37:00
EDİRNE --- 11.04.2023 --- 19:56:00
ELAZIĞ --- 11.04.2023 --- 19:02:00
ERZİNCAN --- 11.04.2023 --- 19:02:00
ERZURUM --- 11.04.2023 --- 18:55:00
ESKİŞEHİR --- 11.04.2023 --- 19:38:00
GAZİANTEP --- 11.04.2023 --- 19:08:00
GİRESUN --- 11.04.2023 --- 19:08:00
GÜMÜŞHANE --- 11.04.2023 --- 19:03:00
HAKKARİ --- 11.04.2023 --- 18:43:00
HATAY --- 11.04.2023 --- 19:12:00
IĞDIR --- 11.04.2023 --- 18:44:00
ISPARTA --- 11.04.2023 --- 19:36:00
KAHRAMANMARAŞ --- 11.04.2023 --- 19:10:00
KARABÜK --- 11.04.2023 --- 19:31:00
KARAMAN --- 11.04.2023 --- 19:25:00
KARS --- 11.04.2023 --- 18:49:00
KASTAMONU --- 11.04.2023 --- 19:27:00
KAYSERİ --- 11.04.2023 --- 19:17:00
KİLİS --- 11.04.2023 --- 19:09:00
KIRIKKALE --- 11.04.2023 --- 19:26:00
KIRKLARELİ --- 11.04.2023 --- 19:53:00
KIRŞEHİR --- 11.04.2023 --- 19:23:00
KOCAELİ --- 11.04.2023 --- 19:41:00
KONYA --- 11.04.2023 --- 19:28:00
KÜTAHYA --- 11.04.2023 --- 19:40:00
MALATYA --- 11.04.2023 --- 19:05:00
MANİSA --- 11.04.2023 --- 19:49:00
MARDİN --- 11.04.2023 --- 18:55:00
MERSİN --- 11.04.2023 --- 19:19:00
MUĞLA --- 11.04.2023 --- 19:44:00
MUŞ --- 11.04.2023 --- 18:53:00
NEVŞEHİR --- 11.04.2023 --- 19:20:00
NİĞDE --- 11.04.2023 --- 19:20:00
ORDU --- 11.04.2023 --- 19:10:00
OSMANİYE --- 11.04.2023 --- 19:12:00
RİZE --- 11.04.2023 --- 18:59:00
SAKARYA --- 11.04.2023 --- 19:39:00
SAMSUN --- 11.04.2023 --- 19:16:00
ŞANLIURFA --- 11.04.2023 --- 19:02:00
SİİRT --- 11.04.2023 --- 18:50:00
SİNOP --- 11.04.2023 --- 19:22:00
ŞIRNAK --- 11.04.2023 --- 18:48:00
SİVAS --- 11.04.2023 --- 19:12:00
TEKİRDAĞ --- 11.04.2023 --- 19:51:00
TOKAT --- 11.04.2023 --- 19:14:00
TRABZON --- 11.04.2023 --- 19:03:00
TUNCELİ --- 11.04.2023 --- 19:01:00
UŞAK --- 11.04.2023 --- 19:41:00
VAN --- 11.04.2023 --- 18:45:00
YALOVA --- 11.04.2023 --- 19:44:00
YOZGAT --- 11.04.2023 --- 19:21:00
ZONGULDAK --- 11.04.2023 --- 19:35:00
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye yanaşmasının formülü
- Merkez Bankası çarşıdan dolar topluyor
- Bir parti daha seçimlerden çekildi
- Sadullah Ergin'den tepkiler sonrası ilk açıklama
- CHP 3 ilde sil baştan, AKP'de deprem
- Bahçeli istedi YSK yaptı
- Lukaşenko'dan Rusya açıklaması
- Bülent Arınç'tan AKP'yi kızdıracak sözler
- MHP il başkanı istifa etti
- CHP kararının ardından Sarıgül'den HDP çıkışı