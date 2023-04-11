Bugün iftarda ne pişirsem? 20. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:42

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:42

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 20. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 20. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

SÜTLÜ MISIR ÇORBASI

Malzemeler



1 su bardağı konserve mısır

(dondurucuda saklanan süt mısır)



2 su bardağı süt



2 yemek kaşığı tereyağı



1 yemek kaşığı sıvı yağ



2 yemek kaşığı un



1 su bardağı su



1 su bardağı et suyu



Tuz, kuru nane



Yapılışı



Öncelikle derin bir tencerede tereyağını ve sıvı yağı kızdırıp unu sürekli karıştırıp, yakmadan kavurun. Una süt ve suyu ekleyip, kaynayana kadar karıştırın. Konserve mısır ya da yazdan dondurucuda sakladığınız süt mısırları ilave edin. Karıştırma işlemine devam edin, tuzu ve et suyunu ekleyin, kısık ateşte kaynamaya devam edin. Çorbayı taneli veya blenderden geçirebilirsiniz. Üzeri için bir tavada tereyağı eritebilirsiniz. Toz nane ile servis edebilirsiniz. İftar için mısır çorbası hazır, afiyet olsun.

CAPRESE SALATASI

Malzemeler



2 top mozzarella peyniri



2 adet domates



4-5 yaprak roka



Yarım tatlı kaşığı, tuz



Yarım tatlı kaşığı karabiber



1 tatlı kaşığı kekik



3 yemek kaşığı zeytinyağı



1 yemek kaşığı nar ekşisi



Yapılışı



2 adet domatesi ve 2 top mozarella peynirlerini aynı büyüklükte olacak şekilde halka şeklinde doğrayın. Bir servis tabağının orta kısmına, baby roka yapraklarını öbek olarak yerleştirin. Rokaların üzerine peynir ve domates dilimlerini sırayla dizin. Üzerine tuz, karabiber ve kekik serpiştirin. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirip servis yapın. İtalyan salatası olan caprese orjinalinde pesto sosla servis edilir. Dilerseniz pesto sosla servis edebilirsiniz. İftar için salatanız hazır, afiyet olsun.

İZMİR KÖFTE

Malzemeler



Köfte için



500 gr az yağlı kıyma



1 adet soğan



Yarım demet maydanoz



1 yemek kaşığı galeta unu



3 dilim bayat ekmek içi



1 adet yumurta



Tuz, kimyon, karabiber, pul biber, kekik



Fırınlamadan önceki diğer malzemeler



3 adet patates



3 adet yeşil biber



1 su bardağı su



Kızartmak için



Sıvı yağ



Sosu için



3 adet domates



1 yemek kaşığı domates salçası



2 yemek kaşığı zeytinyağı



Tuz, kırmızı toz biber



Yapılışı



Köfte için, kıymayı derin bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip macun kıvamına gelecek şekilde yoğurun. Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine alın. Fırınlamadan önceki diğer malzemeler için, patatesleri elma dilimi şeklinde kesip, yağda çok az kızartın. Aynı şekilde kağıt havlu üzerine alın. Yeşil biberleri temizleyip ikiye bölüp işlem yapmadan bekletin. Sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte yumuşayıncaya kadar pişirin. 1 su bardağı su ekleyip bir iki taşım kaynatın. Tuz ve kırmızı toz biber ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba veya fırın tepsisine bir köfte bir patates olacak şekilde sırayla dizin. Domates sosunu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Yeşil biberleri aralara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarıncaya kadar pişirin. Daha önceden işlem gördüğü için çabuk pişecektir. Ara sıra kontrol etmenizde fayda var. İftar için izmir köfte hazır, fiyat olsun.

TULUM PEYNİRLİ CEVİZLİ ERİŞTE

Malzemeler



1 büyük kase erişte



5 su bardağı su



1 tatlı kaşığı tuz



2 yemek kaşığı sıvı yağ



Üzeri için



Kırılmış ceviz



1 yemek kaşığı tereyağı



Tulum peyniri



Yapılışı



Öncelikle pilav tenceresine sıvı yağı alıp eriştelerimizi ekleyip rengi değişene kadar kavuruyoruz. Bu aşamada erişteleri kavururken kırılmaması içim dikkatli olmalıyız. Hafif hafif çevirmeliyiz. Pembeleşen eriştelere suyu ve tuzu ekleyip suyu çekene kadar pişirin. Tencerenin kapağını biraz aralık veya açık tutalım ki çok çabuk taşabiliyor ve erişteler çabuk yumuşuyor. Pişip, dinlenen erişteleri ocaktan alıp servis tabağına alın. Diğer tarafta tavaya tereyağını alıp eritin. Önce cevizle biraz yağda çevirin sonra tulum peynirini ekleyip, ocağın altını kapatın. Eriştenin üzerine gezdirin. İftar için erişte hazır, afiyet olsun.

DONDURMALI İRMİK HELVASI

Malzemeler



2 su bardağı irmik



150 gr tereyağı



Çam fıstığı



Şerbeti için



1 su bardağı süt



Yarım su bardağı su



1 su bardağı şeker



Üzeri için



Toz antep fıstığı



İçi için



Sade dondurma



Yapılışı



Öncelikle şerbeti için süt, şeker ve suyu küçük bir tencereye alın. Şeker eriyene kaynatın. Şerbeti soğumaya bırakın. İrmik için yayvan tencereye tereyağını eritin. Üzerine irmiği ekleyerek kavurmaya başlayın. Karıştırmaya ara vermeden, irmiğin rengi dönünceye kadar kavurun. Çam fıstıklarını ekleyin. Daha sonra soğumuş olan şerbeti, yavaş yavaş ekleyip, kısık ateşte karıştırın. Helva şerbeti iyice çektikten sonra ateşten alıp, dinlenmeye bırakın. İçine dondurmayı yerleştirmek için, orta boy bir kaseye dinlenen ılık helvayı hafif bastırarak yerleştirin. Kasenin ortasına havuz şeklinde boşluk açıp, sade dondurmayı ekleyin. Üzerini tekrar helva ile kapatın. Düz bir tabağa ters çevirerek servis edin. Toz antep fıstığı ile servis edebilirsiniz. İftar için dondurmalı irmik helvası hazır, afiyet olsun.





