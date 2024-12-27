11 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör, 82 fişek... Ağrı’da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

11 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör, 82 fişek... Ağrı’da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:11

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 11 ruhsatsız tabanca, 13 tabanca şarjörü, 82 adet tabanca fişeği, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet yiv-setli tabanca namlusu, 1 tabanca gövdesi, 1 tezgah tipi matkap, 1 normal matkap, 1 taşlama makinesi, 1 mengene, 1 spiral ve tabanca imalatında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #silah ticareti #silah

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