Sosyal medyadan silahla paylaşım yapanlara operasyon

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:10

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:10

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan silahlı ve kesici aletlerle fotoğraf paylaşan, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Belirlenen 33 şüphelinin yakalanması için 33 adrese özel harekat, narkotik, terörle mücadele ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 105 personelle sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Adresler tek tek aranırken, silah ve kesici aletler ele geçirildi, çok sayıda şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.





Operasyonu yöneten İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, halkın huzur ve güveni için kurallara uymayan ve kanun dışı davrananlara göz açtırmayacaklarını söyleyerek, "Dün olduğu gibi bugün de, gündüz olduğu gibi gece de, akşamın her saatinde, günün her saatinde, sabahın her saatinde, şafak sökerken, gün batarken Edirne'de halkın huzuru, güvenliği ve mutluluğunu sağlamak için görev başındayız. Biz bu halkın dünden bugüne, daha güvenli bir Edirne'de, daha huzurlu bir Edirne'de yaşaması için her daim kararlı bir şekilde görevimizin başındayız. Her ne koşulda olursa olsun Edirne'de hiçbir kanunsuzluğa müsaade etmeyeceğimizi bir daha bütün halkımıza hissettireceğiz. Edirne'nin trafiğinde, Edirne'nin asayişinde kanun kural tanımayan kim varsa polisimizin nefesi her daim ensesinde olacak. Devletimizin koyduğu hepimizin uyduğu ortak kurallara burada herkes saygı duyacak ve bu kurallar çerçevesinde burada yaşayacak ya da Edirne'de, Edirne polisi hiçbir kuralsızlığa, kanunsuzluğa göz açtırmayacak bunda kararlıyız" diye konuştu.