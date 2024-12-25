Esenyurt'ta dehşet anları! Silahlı saldırıya uğradı, yoldan geçenlerden yardım istedi
Esenyurt'ta yolda yürüyen 21 yaşındaki Akın Süer kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısının ardından yere yığıldı. Süer, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından yaşananlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Akçaburgaz Caddesi 3050. Sokak girişinde saat 12.30 sıralarında, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Akın Süer’e (21) 5-6 el ateş etti.
YERE YIĞILDI
Bacağından yaralanan Süer, yürüyerek sokağa doğru ilerlediği sırada yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçen ve yaralıyı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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