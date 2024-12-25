Esenyurt'ta dehşet anları! Silahlı saldırıya uğradı, yoldan geçenlerden yardım istedi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:21

Güncelleme: 25.12.2024 - 17:22

Akçaburgaz Caddesi 3050. Sokak girişinde saat 12.30 sıralarında, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Akın Süer’e (21) 5-6 el ateş etti.

YERE YIĞILDI

Bacağından yaralanan Süer, yürüyerek sokağa doğru ilerlediği sırada yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçen ve yaralıyı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.