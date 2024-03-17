11 şehir atık deposuna döndü

Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Bozoğlu, bölgelerdeki deprem atıklarının “Türkiye’nin en büyük ekolojik krizi” olduğunu kaydetti. Bu atıkların yanlış depolanmasının yanı sıra değerlendirilmediklerine de dikkat çeken Bozoğlu, “Bu atıklar ekonomik bir kaynak. Yeni taş ocakları açmadan buradaki atıkları tekrar kullanarak yeni binalar yapma şansımız var” dedi. Uluslararası kuruluşların ve yardım derneklerinin destek taleplerinin hükümet tarafından reddedildiğine ve sadece yeni bina yapımının konuşulduğuna değinen Bozoğlu şöyle devam etti: “Hükümet başvuru yapmamakla beraber belediyelerin de başvurularına engel oluyor. Uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan toplantılarda sadece yeni bina yapılması için destek istendiğini öğrendik. Hatay’da belki binlerce yıl boyunca sürecek olan bir çevresel kirlilik var. Toprağı, yeraltı suları kirlenmiş bir Hatay’dan bahsediyoruz. Bunun önüne geçmek için bu atıklar tekrar kullanılmalı.”

