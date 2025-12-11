Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 5 Aralık’ta TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

11.⁠ ⁠YARGI PAKETİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından Meclis gündemindeki yerini koruyor. Teklifin tüm maddeleri Genel Kurul’da görüşülüp onaylandıktan sonra Resmi Gazete’ye gönderilecek.

11.⁠ ⁠YARGI PAKETİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Yargı paketinin yalnızca ilk 15 maddesi Genel Kurul’da kabul edildi. Düzenleme henüz bütünüyle yasalaşmadı.

Kapsamlı teklifin tamamının geçmesi için kalan maddelerin de Genel Kurul’da görüşülerek oylanması gerekiyor. Tüm maddeler kabul edilmeden süreç tamamlanmış sayılmıyor.