11 yaşındaki çocuğunu bıçakla kovaladı: Anne gözaltına alındı

Olay, dün öğle saatlerinde, Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Ayşegül Y. isimli kadın, 11 yaşlarındaki kızına ekmek bıçağıyla saldırdı.

Çocuk, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı.

ÇOCUĞUNU SAÇINDAN YAKALADI

Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği çocuğu, olay yerinden uzaklaştırmak isterken, çocuğu saçından yakalayan kadın ise onu çekip düşürmeye çalıştı.

Çevredekilerin kurtardığı çocuk, bindirildiği motosikletle uzaklaştırıldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anneyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI'

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde 10 yaşındaki kızı E.H.Y.’yi darbedip bıçakla kovaladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ayşegül Y.’nin (35), polis ekipleri tarafından gözaltına alınma anları kameraya yansıdı.

Olay sonrası akrabalarının yanına saklanan E.H.Y. ise koruma altına alındı.