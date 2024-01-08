11 yaşındaki çocuk çakmakla oynadı: Yangın çıktı!

Eskişehir'de çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuğun koltuğu tutuşturması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:40
11 yaşındaki çocuk çakmakla oynadı: Yangın çıktı!
Abone Ol google-news

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evde, gece saatlerinde çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuk koltuğu tutuşturdu.

Kısa sürede alev alan koltuk evin diğer eşyalarına da sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken apartmandaki 16 kişi yoğun dumandan etkilendi, evde de hasar oluştu.

Tedavi altına alınan 16 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


eskişehir Yangın çakmak Çocuk

İlgili Haberler

Acı olay... Sitede çıkan yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi!

Acı olay... Sitede çıkan yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi!
Hatay'daki konteyner kentte korkutan yangın!

Hatay'daki konteyner kentte korkutan yangın!
Mardin'de korkutan ev yangını... 5 kişi dumandan etkilendi!

Mardin'de korkutan ev yangını... 5 kişi dumandan etkilendi!

En Çok Okunan Haberler