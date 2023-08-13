11 yaşındaki çocuk ‘kolonya yakma’ videosu çekerken ağır yaralandı
Muş'ta sosyal medyada gördüğü videoyu evde deneyip, üzerine kolonya döküp, elindeki çakmağı ateşleyen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Göğüs ve boyun bölgesinde yanıklar oluşan çocuk, "Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm" dedi.
Malazgirt ilçesinde oturan 11 yaşındaki öğrenci çocuk, sosyal medyada gördüğü 'kolonya yakma' videosunu denemek istedi. Kimsenin evde olmadığı sırada üzerine kolonya döken çocuk, elindeki çakmağı da ateşledi.
Bir anda saçları ve kıyafetleri alevler alan çocuk, banyoya koşup, üzerine su döktü. Kendi kendini söndürmeye başaran çocuk, daha sonra ailesi tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göğüs ve boyun bölgesinde 2'nci ve 3'üncü dereceden yanıklar oluşan çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren çocuk, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
“ARTIK BU GİBİ DENEMELER YAPMAYACAĞIM”
Evde kimsenin olmadığını belirten çocuk, "Sosyal medyada izlediğim ve ilgimi çeken kolonya yakma videosunu denemek istedim. Üzerime kolonya döküp, çakmağı çaktım. Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm. Çok korkunç dakikalardı. Artık bu gibi denemeler yapmayacağım. Bunu kimse denemesin. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- Halil Konakcı için harekete geçildi!
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi
- 'Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük nedeni...'
- İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı
- Konakcı'nın arkasında Erbaş varmış!
- Malatya'da peş peşe 3 deprem!
- Beşiktaş'ta çöken bina can aldı!