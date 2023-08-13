11 yaşındaki çocuk ‘kolonya yakma’ videosu çekerken ağır yaralandı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 11:18

Güncelleme: 13.08.2023 - 11:18

Malazgirt ilçesinde oturan 11 yaşındaki öğrenci çocuk, sosyal medyada gördüğü 'kolonya yakma' videosunu denemek istedi. Kimsenin evde olmadığı sırada üzerine kolonya döken çocuk, elindeki çakmağı da ateşledi.

Bir anda saçları ve kıyafetleri alevler alan çocuk, banyoya koşup, üzerine su döktü. Kendi kendini söndürmeye başaran çocuk, daha sonra ailesi tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göğüs ve boyun bölgesinde 2'nci ve 3'üncü dereceden yanıklar oluşan çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren çocuk, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

“ARTIK BU GİBİ DENEMELER YAPMAYACAĞIM”

Evde kimsenin olmadığını belirten çocuk, "Sosyal medyada izlediğim ve ilgimi çeken kolonya yakma videosunu denemek istedim. Üzerime kolonya döküp, çakmağı çaktım. Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm. Çok korkunç dakikalardı. Artık bu gibi denemeler yapmayacağım. Bunu kimse denemesin. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.