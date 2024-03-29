11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu: Yakalandı!
Malatya’da “kasten öldürme” suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Doğanşehir ilçesinde yapılan çalışmalarda, 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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