'Silahlı yağma suçu'ndan 19 yıl cezası bulunuyordu... Yakalandı!

Gaziantep’te, 3 ayrı silahlı yağma suçundan 19 yıl cezası bulunan firari jandarma ekiplerinin çember operasyonu ile yakalandı

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:29
'Silahlı yağma suçu'ndan 19 yıl cezası bulunuyordu... Yakalandı!
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 3 ayrı "silahlı yağma" dosyasından hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. adlı şahsın saklandığı adres tespit edildi.

T.G., Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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