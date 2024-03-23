'Silahlı yağma suçu'ndan 19 yıl cezası bulunuyordu... Yakalandı!
Gaziantep’te, 3 ayrı silahlı yağma suçundan 19 yıl cezası bulunan firari jandarma ekiplerinin çember operasyonu ile yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 3 ayrı "silahlı yağma" dosyasından hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. adlı şahsın saklandığı adres tespit edildi.
T.G., Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
ceza haberleri gaziantep haberleri hapis haberleri Jandarma haberleri Operasyon haberleri silah haberleri şüpheli haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- En az 50 ölü, 150'den fazla yaralı!
- Karabük'te 'emeklilere' mesaj
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- 'Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı'
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- Lütfü Savaş’a saldırı
- Muğla'da korkutan deprem!
- AKP'nin başkan adayına saldırı!
- BDDK’den taşıt kredileri kararı
- İBB, Çiller 'kıyağını' iptal ettirdi