11 yıl hapisle aranıyordu: Çankırı'da yakalandı

Çankırı’da 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

11 yıl hapisle aranıyordu: Çankırı'da yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:17

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde ‘silahla yağma’ suçundan toplam 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Şahıs işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Etiketler: #Jandarma

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