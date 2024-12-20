11 yıl hapisle aranıyordu: Çankırı'da yakalandı
Çankırı’da 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde ‘silahla yağma’ suçundan toplam 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şahıs işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Etiketler: #Jandarma
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