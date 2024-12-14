Balıkesir'de bıçaklı kavga! 1 kişi öldü: Zanlı, jandarmaya teslim oldu

Yayınlanma: 14.12.2024 - 09:26

Güncelleme: 14.12.2024 - 09:26

İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde, Fuat Y. (46) ile Ersin S. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Fuat Y, Ersin S'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Ersin S, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı, jandarmaya teslim oldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Ersin S'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.