11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:32

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan A.Y.’yi yakaladılar.

Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Bursa #Hapis Cezası #hapis

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