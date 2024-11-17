11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan A.Y.’yi yakaladılar.
Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Bursa #Hapis Cezası #hapis
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