Kızını öldüren babaya 'iyi halden' müebbet hapis!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:16

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:19

Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 26 Şubat’ta Turhan Özdemir, uyuşturucu kullandığı iddia edilen kızı Dilan Özdemir ile ara sokakta karşılaştı. Baba-kız arasında uyuşturucu parası yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönen tartışmada baba Turhan Özdemir, kızını bıçakla yaraladı. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dilan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Yakalanarak tutuklanan Turhan Özdemir hakkında “Kızını öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle Adana 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Turhan Özdemir ile avukatı katıldı.

Sanık Turhan Özdemir, son savunmasında eski savunmalarını tekrarladığını belirterek kızının kendi kendini bıçakladığını iddia etti.

Kızı Dilan’ı yetiştirme yurduna verdiklerini belirten Özdemir, “Kızım, uyuşturucu kullanıyor ve yurttan devamlı kaçıyordu. Hatta mahalleye gelip başkalarına da uyuşturucu satıyormuş. Bizde çevreden duyuyorduk” dedi.

Özdemir olayın nasıl yaşandığını da şöyle anlattı:

“Olay günü işten çıkmış eve doğru giderken, Dilan ile karşılaştık. Yanıma geldi ve benden uyuşturucu parası istedi. Ben de hem iş kıyafetlerimle olduğum için hem de yanımda para olmadığı için ‘eve gidelim’ dedim. Kendisi bunu kabul etmedi ve bir anda üzerime yürüyerek, ‘O. çocuğu senin evini yakacağım’ diyerek bıçak çekti. Zaten çevredekiler kızımın durumunu bildikleri için hakkımızda konuşuyorlardı.

Ben de daha fazla olay büyümesin diye ‘Kızım elindekini bırak bak rezil oluyoruz. Hadi eve gidelim’ dedim. Bu esnada da elindeki bıçağı tutayım derken kızım kendine sapladı. Ben kızımı yaralamadım o kendini yaraladı. Kendisini ne kadar bıçakladı bilmiyorum. Ben olayın şokunu yaşarken çevredekiler gelip bana ‘buradan kaç’ dedikleri için ben de kaçtım. Ben giderken polisler de olay yerine geliyordu. Zaten sonra da polisler beni yakaladı.”

Katil zanlısı baba Özdemir, son sözünde ise tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Turhan Özdemir’i önce “Kızını öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti, daha sonra duruşmadaki iyi hali nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu arada, Turhan Özdemir’in kızı Dilan’ı öldürmesinin ardından Dilan’ın erkek arkadaşı Selam Şenci, Dilan’ın öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle genç kızın arkadaşları tarafından darbedilerek öldürülmüştü.