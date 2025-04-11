11 yıl önce pamuk çuvalında cesedi bulunmuştu: Zehra Topdağ’ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:54

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:37

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde 26 Ocak 2014 tarihinde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; arkadaşlarıyla oynadığı sırada ortadan kaybolan Zehra Topdağ’dan (6) haber alınamaması üzerine ailesi tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu. Başlatılan arama çalışmaları sırasında küçük Zehra’nın cansız bedeni, amcası İsmail Topdağ’ın evinin önünde bulunan tahta sedirin altındaki pamuk çuvalının içinde bulundu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ!

Olay yerinde yapılan incelemede Zehra'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Uzun süre faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel bir ekip kuruldu.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Zehra’nın ölümüyle bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında anne ve babasının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

4 AKRABA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakim şüphelilerden, Zehra’nın amcası İsmail Topdağ, amcasının oğlu Hasan Topdağ ile akrabaları Ceylan Topdağ ve Kadriye Topdağ'ın tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.