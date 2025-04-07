'Narin' davasında yeni rapor hazırlandı: 'Nevzat Bahtiyar’ın iddiasını çürütüyor'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 18:58

Güncelleme: 07.04.2025 - 18:58

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. 3'ü çocuk, 15 sanık ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

SANIKLARIN TELEFON KAYITLARIYLA İLGİLİ RAPOR HAZIRLANDI

Enes Güran’ın avukatları Mustafa Demir ve Mahir Akbilek ile Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Narin Güran’ın öldürüldüğü saate ilişkin, müvekkillerinin telefonlarının imaj ve kayıtlarını uzman bilirkişiye rapor halinde hazırlattı. Raporu Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’ne sunan avukatlar, müvekkillerinin kritik saatlerdeki internet hareketleriyle Nevzat Bahtiyar’ın iddialarının çürüdüğünü savundu. Raporda, özellikle olay günü kritik saatler olan 15.11 ile 15.40 arasındaki telefon kayıtları ve sonrası ele alınırken, Nevzat Bahtiyar’ın 15.07’de bir internet haber sitesine girdiği, 16.49’a kadar hareketlilik olmadığının tespiti yer aldı.

RAPORUN AYRINTILARI

Salim Güran’ın telefonunda ise 15.04 ile 15.40 arasında 25 kere işlem yapıldığı (15.07’de Nevzat Bahtiyar tarafından aranma, haber sitelerine girme, çağrı kaydedici uygulaması, sosyal medya uygulamalarına girme, mobil bankacılık, GSM operatöründen mesaj gibi), Yüksel Güran’ın telefonunda ise 15.04 ile 16.00 saatleri arasında mobil oyunlar oynandığı, Enes Güran’ın telefonunda ise 14.59’da sosyal medyadan bir mesaj geldiği, 15.25’te sosyal medyadan gelen bir fotoğrafın kaydedildiği, 15.44’te ise ‘Şevdar’ ismiyle kayıtlı birini aradığı ancak telefonun cevaplanmadığı bilgisi yer aldı. Avukatlar mahkemeye sundukları raporun ardından müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

"BEKLENTİMİZ YARGILAMALARIN SERİ HALDE YÜRÜTÜLMESİ"

Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, “Kamuoyunda ‘Narin davası’ olarak bilinen yargılamada yerel mahkeme kararını vermiş ve istinaf ayrıntılı dilekçelerimizle birlikte konu bölge adliye mahkemesine intikal etmiş durumdayken yargılama esnasında tevzi mahiyetli özellikle taleplerimizin çoğunlukla reddedilmiş olması, soruşturmanın olması gerektiği gibi hukuk kurallarına uygun bir şekilde derinleştirilmemesi sebebiyle hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüşülmesini sağlama gayesiyle yaptığımız çalışma nihayete ermiştir.

Elde edilen verilerin bir kısmı kamuoyu ile de paylaşıldı. Bugün itibarı ile bu raporu kül halinde ekleriyle birlikte yine açıklayıcı mahiyette bir dilekçe yedeğinde yetkili mahal olan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’ne ibraz edeceğiz. Beklentimiz yargılamaların özellikle seri halde yürütülmesi ve bu esnada yerel mahkemenin özellikle sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın çelişkileri doğrudan anlaşılabilen dosyada mevcut diğer maddi delillerle örtüşmeyen, yekdiğerini dışlayan açıklamalarının temele alınması suretiyle oluşturulan kararın bize göre usul ve maddi hukukumuza aykırılıklarının bu şekilde bir teknolojik ve bilimsel delil ile açıklığa kavuşması suretiyle maddi gerçeğe ulaşmaktır” dedi.

“NEVZAT BAHTİYAR’IN AŞAMA AŞAMA VERDİĞİ BEYANLARIN HAKİKATE UYMADIĞI…”

Hazırlanan rapor neticesinde Güran ailesi ile ilgili iddiaların çürütüldüğünü belirten Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu ise “Narin davası hepimizin içini yakan ve hakikate ulaşma arzusunda bulunduğumuz bir davadır. Hakikate ve adalete ulaşma gayesiyle sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Yapılan inceleme anlamlı bir rapor haline dönüştürülmüş. Biz bu incelemeden elde ettiğimiz sonuçlara göre ve yorumlarımıza göre Nevzat Bahtiyar’ın aşama aşama verdiği beyanların hakikate uymadığı ve savunmasının çöktüğü sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Keza ilk derece mahkemesinin karara kısmen esas aldığı daraltılmış baz raporuyla ilgili Türkiye’nin en yetkin bilirkişilerinden uzman raporu aldık. Alınan bu uzman raporunda vardığımız sonuç şudur; noktasal tespitin mümkün olamayacağı anlık canlı takipte dahi 500 metre ile 2 kilometre arasında yanılma olabileceği, bu şekilde konum tespitinin mümkün olamayacağı sonucuna varılmıştır. Elde ettiğimiz bu uzmanlık görüşünü takdiri ve değerlendirilmesi için yetkili olan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’ne rapor ve ekleri sunuldu. Biz hakikatin aydınlatılması için mücadele edeceğiz. Tutuklu müvekkillerin, tutukluluk durumunun bir an önce değerlendirilmesi için ayrıca tahliye başvurumuz olacaktır” diye konuştu.

ENES VE YÜKSEL GÜRAN İÇİN TAHLİYE BAŞVURUSU YAPILDI

Demiroğlu, raporu mahkemeye sunmalarının ardından avukatları olarak müvekkillerinin tahliyesi için başvuruda bulunduklarını söyledi. Demiroğlu, “Alınan uzman raporunda telefon imaj kayıtları içeriği, kritik saatlerdeki internet hareketliliği, Nevzat Bahtiyar’ın iddiasını çürüttüğü, daraltılmış bazın gerçekçi olmadığı sunulan uzman raporunda anlaşıldığından, Yüksel Güran ve Enes Güran’ın tahliye edilmesi için başvuruda bulunduk” dedi.