Narin Güran'ın evde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:52

Güncelleme: 05.04.2025 - 11:52

Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde Kur’an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde, çuval içinde toprağa gömülü halde bulunmuştu. Küçük kızın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Narin’in evde çekilen son görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Kayıt altına alınan görüntülerde, Narin’in kameraya gülümseyerek poz verdiği ve görüntüleri çeken aile üyesiyle göz teması kurduğu görülüyor.

AİLEDEN 3 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cinayet sonrası yapılan soruşturma kapsamında Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran “kasten öldürme suçuna iştirak” suçundan, amcası Fuat Güran ise “suç delillerini yok etmek” suçundan tutuklanmıştı. Açılan davada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İTİRAFÇI BERAAT ETTİ, CEZA ALDI

Olayın kilit isimlerinden ve itirafçı konumundaki Nevzat Bahtiyar ise cinayet suçlamasından beraat etti. Ancak “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat Yılmaz Demiroğlu, Narin Güran’ın son görüntülerini içeren paylaşımı kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaşarak kamuoyunun dikkatini bir kez daha cinayete ve adli sürece çekti.