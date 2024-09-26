111 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davasında yeni gelişme

Yayınlanma: 26.09.2024 - 19:23

Güncelleme: 26.09.2024 - 19:23

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ahmet D. Salih T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu, tutuksuz sanık Meliha T. de duruşmaya SEGBİS aracılığıyla Antalya adliyesinden katıldı.