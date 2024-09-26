111 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davasında yeni gelişme
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılarak 111 kişinin ölümüne neden olan Ebrar Sitesi B Blok davasında 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ahmet D. Salih T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu, tutuksuz sanık Meliha T. de duruşmaya SEGBİS aracılığıyla Antalya adliyesinden katıldı.
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