Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı’na katılan adaylar, sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 116. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 116. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

116. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 116. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde EGM’nin resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden açıklanacak.

Sonuçlar, yazılı ve uygulamalı sınava katılan tüm adayların başarı durumlarını gösterecek.