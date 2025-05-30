12 Eylül darbesine zemin hazırlayan Çorum katliamında 57 Alevi yurttaş öldürüldü: 45 yıldır bitmeyen korku

Cumhuriyet’e konuşan Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği kurucusu ve Alevi dedesi Nurettin Aksoy, “Katliamdan yirmi dokuz yıl sonra yitirdiğimiz canlarımızı ancak anmaya başladık. Katliamın üzerinden 45 yıl geçmiş ancak hâlâ korku hâkim” diye konuştu.

Aksoy, “Türkiye’de Alevilere yönelik yaşanan katliamların hiçbirinde hak hukuk adalet yerini bulmadı. Çorum katliamı ile ilgili toplu bir dava görülmedi, münferit, bireysel olarak Erzincan’da Ağır Ceza Mahkemesi’nde davalar görüldü. Bu davalara çok insan gidemedi, hakkını arayamadı ve adalet yerini bulmadı. Canlarımızı katledenler bulunamadı, gerçek suçlulardan hesap sorulamadı” dedi.

Katliamdan yirmi dokuz yıl sonra Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği’nin kurulduğuna dikkat çeken Aksoy şunları söyledi: “Her yıl 3 Temmuz’da Çorum katliamı anması yapıyoruz, yitirdiğimiz canlarımızı anıyoruz. Yaptığımız anmalar bir türlü kitlesel anmalara dönüşmüyor. Alevilere yönelik katliamların unutulmaması için anmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yanı başımızda Suriye’de Alevilere yönelik katliamlar ve baskılar dünyanın gözü önünde sürüyor. Bu çağda hâlâ Alevi katliamları devam ediyor. Yarın yine olmayacağının garantisi yok. Biz de katliamları unutturmamak adına korkuya rağmen Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği olarak yitirdiğimiz canlarımızı anmaya devam edeceğiz.”

KARDEŞLİĞE SALDIRI

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi, Çorum katliamının 45. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Çorum katliamı, sadece Alevi yurttaşlara değil, kardeşliğe, eşitliğe ve birlikte yaşama inancına yöneltilmiş alçakça bir saldırıdır. Çorum katliamı başta olmak üzere Maraş ve Sivas gibi katliamların üzerindeki sis perdesi kaldırılmalı, failler yargı önüne çıkarılmalı” dendi.