12 gün önce kayboldu... Cesedi arazide bulundu!

Sarıyer'de 12 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Haşim Çınar'ın (74) cansız bedeni boş bir arazide bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:03
12 gün önce kayboldu... Cesedi arazide bulundu!
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Çayırbaşı Mahallesi’ndeki evinden 6 Mart Çarşamba günü çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Haşim Çınar’ın cansız bedeni 12 gün sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde boş bir arazide bulundu.

İddiaya göre, Kefeliköy Bayırı’nda yürüyüş yapan yurttaşlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaşlı kişinin cesedinin bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekibi, ceset ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede bulunan cesedin 6 Mart günü kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Haşim Çınar’a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Haşim Çınar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çınar’ın düştüğü yerde başını taşa çarparak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


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