12 gün önce kayboldu, kent ormanında aranıyor
Eskişehir'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen, 12 gün önce 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden çıkıp, bir daha geri dönmeyen Sezgin Zengin (44) için kent ormanında arama başlatıldı. Zengin’in babası Rıza Zengin, "Endişe ile bekliyoruz, tüm arkadaşlarını, akrabaların hepsini aradık, hiçbir yerde yok" dedi.
Odunpazarı ilçesinin Yenikent Mahallesi'nde ailesi ile oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Sezgin Zengin, 8 Aralık'ta 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Zengin'in ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalarda bir sonuç elde edilemedi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sezgin Zengin'in evine yakın olan kent ormanında olabileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi Arama ekibi, İZ Arama Kurtarma, AKUT ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, ormanın farklı alanlarında yaya olarak arama yaptı.
'HİÇ KİMSE GÖRMEMİŞ'
Rize Zengin, oğlunun psikolojik rahatsızlıkları olduğunu belirterek, "Annesine, 'Çarşıya gideceğim' deyip çıkıyor. Bir daha da geri gelmedi. 8 Aralık'ta çıktı. Hiç kimse görmemiş. Şimdi ekipler, arama yapıyor, sağ olsunlar. AFAD, AKUT herkes gelmiş; arıyorlar. Bize yardımcı olmak için çalışıyorlar. Nereye gittiği belli değil. Bir gün önce de çıkmış, dolaşmış. Gelince, 'Anne çok dolaştım, çok yoruldum' demiş. Ertesi gün de öğlen saatlerinde 1-2 gibi çıkıyor, bir daha da geri gelmedi. Daha önce de çıkıyordu ama gittiği yerler belliydi. Arkadaşlarına, akrabalara gidiyordu, geri geliyordu. Bu sefer çıktı, bir daha da geri gelmedi. Biz de böyle endişe ile bekliyoruz. Arkadaşlarını, akrabaların hepsini aradık" dedi.
Sezgin Zengin’i arama çalışmalar sürüyor.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- İşte kar beklenen iller...
- 'Hesap hatası var'
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
- Asgaride beklenti 9 bin TL’ye çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan göndermeli yanıt