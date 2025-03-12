12 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:46

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:46

İZMİR ilinde 12 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.01-2025-03-12 16:00:00.491 saatleri arasında Mavidere; İsimsiz30, İsimsiz31, YENİ, YENİ, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz45, İsimsiz47, YENİ, , İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, Yeni elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Demircidere; , Demircidere Köyü İç Yolu, Demircidere, Bergama Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Ayvatlar; İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , AYVATALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Aşağıcuma; Aşağıcuma Köyü İç Yolu, Aşağıcuma, İsimsiz91, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Aşağıbey; Bergama Yolu, Aşağıbey Köyü İç Yolu, İsimsiz6, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Yukarıbey; Bergama Yolu, İsimsiz91, İsimsiz69, İsimsiz68, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Terzihaliller; Terzihaliller Köyü İç Yolu, Terzihaliller, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Okçular; Okçular Köyü İç Yolu, Okçular, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan; Kaplanköy Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Hisarköy; Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Hacıhamzalar; Hacıhamzalar Köyü İç Yolu, Hacıhamzalar, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.138-2025-03-12 15:00:11.295 saatleri arasında Göbeller; Göbeller Köyü İç Yolu, Göbeller, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.305-2025-03-12 17:00:00.351 saatleri arasında İnönü; 114, 120 Sk., 118/1, , 122, Zeki Öztaş Cd., KOCA MİMAR SİNAN, Ahmet Adaman Cd., 135 Sk., 133 Sk., 129/1. Sk., 125. Sk., 124. Sk., 118 Sk., 116 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.571-2025-03-12 17:00:00.764 saatleri arasında İnönü; 150/4, 147/3 Sk., 147/5, 147/6 Sk., 147/7 Sk., 148 Sk., 148/1 Sk., 150, 149. Sk., Ahmet Adaman Cd., 147/3, 147, 146 Sk., 145. Sk., 145 Sk., 144 Sk., 140. Sk., Ahmet Adaman Cd., İsimsiz22, , 144/2, 144/7, 150/3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.744-2025-03-12 17:00:00.912 saatleri arasında İnönü; Fatih Sultan Cd., Ahmet Adaman Cd., 150, 148/1. Sk., 148 Sk., 146 Sk., 145. Sk., 142. Sk., 140. Sk., 140 Sk., , Ahmet Adaman Cd., 130. Sk., 139. Sk., 138 Sk., 136. Sk., YAVUZ SULTAN SELİM, KOCA MİMAR SİNAN, HASAN ARIKAN, Feridun Yılmaz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.754-2025-03-12 15:00:00.548 saatleri arasında Altıntaş; YASEMİN, LALE, ESEN, AHMET BESİM UYAL, BAHAR, MANOLYA, Beyko Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., SÜMBÜL, ZAFER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:00.754-2025-03-12 15:00:00.548 saatleri arasında Sıra; , İsimsiz8, GÜNEBAKAN, HERCAİ, SÜMBÜL, Nergis Sk., Menekşe Sk., BAHAR, KASIMPATI, ZAMBAK, PAPATYA, İsimsiz24, İsimsiz25, KİŞNİŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 10:00:00.663-2025-03-12 16:00:00.702 saatleri arasında Güvendik; YALI, İsimsiz28, 218, 215, 215/1, 223, 190, 236, 203, 210, 216. Sk., 216/1. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 222. Sk., 224. Sk., 225. Sk., 225/1. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 232. Sk., 233. Sk., 235. Sk., 237. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 242, 242/1. Sk., 243/1. Sk., 243/2 Sk., 244. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255, 257. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 261 Sk., 261/1. Sk., 261/2. Sk., 214. Sk., 213, 212. Sk., 208. Sk., 207. Sk., 206. Sk., 205, 204. Sk., 203/1. Sk., 201. Sk., 200/1. Sk., 200. Sk., 198. Sk., 197. Sk., 196. Sk., 195. Sk., 194. Sk., 193, 191. Sk., GÜVENDİK, Harbiye Cd., MAVİ PLAJ, MEHMET ALİ AYGÜVEN, GÜVENDİK ÖREN, 161, 241, 1 Sk., 132. Sk., 132/1. Sk., 141. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 170. Sk., 171. Sk., 171/1. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 182. Sk., 183. Sk., 184, 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 188, 189, , İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 10:00:00.663-2025-03-12 16:00:00.702 saatleri arasında Denizli; , 262, 31, 123. Sk., 38. Sk., 38/1, GÜVENDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 10:00:00.767-2025-03-12 16:00:00.032 saatleri arasında Şirinkent; 4285, 4269. Sk., 4271 Sk., 4271. Sk., 4284. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275, 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281 Sk., 4281. Sk., 4283. Sk., , 4266. Sk., 4273, İsimsiz3, 4286, 4258, 4282, 4205 Sk., 4246. Sk., 4256. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 12:00:00.129-2025-03-12 12:30:00.716 saatleri arasında Kalabak; MUSTAFA KEMAL, 3318. Sk., 3029. Sk., 3027. Sk., 3020, 3018, 3016/1. Sk., 3013, 3012. Sk., 3007. Sk., 3003, 3008, 3311, 3021, İsimsiz32, , 3016 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 12:00:00.129-2025-03-12 12:30:00.716 saatleri arasında Şirinkent; 4269. Sk., 4257, Çamyuva Sitesi, MUAMMER AKSOY, 4306. Sk., 4304. Sk., 4303. Sk., 4302. Sk., 4301. Sk., 4300. Sk., 4284. Sk., 4283. Sk., 4281. Sk., 4281 Sk., 4271 Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4280. Sk., 4279. Sk., 4278. Sk., 4277. Sk., 4276. Sk., 4275, 4266. Sk., 4265. Sk., 4262. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4256. Sk., 4255. Sk., 4253, 4246. Sk., 4242. Sk., 4238. Sk., 4236. Sk., 4234. Sk., 4232/1. Sk., 4232. Sk., 4228/1. Sk., 4228, 4205 Sk., 3318. Sk., 3316. Sk., 3315. Sk., 4282, 4252, 4261, 4258, 4263, 4286, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, 4232/1, 4250, 4273, 4285, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 12:00:00.129-2025-03-12 12:30:00.716 saatleri arasında Zeytinalanı; 4132. Sk., 4138 Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177, 4179 Sk., 4251. Sk., MUAMMER AKSOY, 4149, 4128. Sk., 4124, İSMET İNÖNÜ, 4139, 4142, 4138. Sk., 4134, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 12:00:00.129-2025-03-12 12:30:00.716 saatleri arasında Çamlıçay; İsmet İnönü Blv., İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ, 5243. Sk., 5241. Sk., 5235. Sk., 5220, 4215, 5213 Sk., 5212. Sk., 5210, 5208. Sk., 5202. Sk., 5200 Sk., 5198. Sk., 5194, 5190, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 12:00:00.129-2025-03-12 12:30:00.716 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak; İsmet İnönü Blv., Yeşil Vadi Evleri, MUSTAFA KEMAL, MUAMMER AKSOY, 4228/1. Sk., 4131. Sk., 4129. Sk., 4124/1. Sk., 4124, 4122. Sk., 4120. Sk., 4119/1. Sk., 4119. Sk., 4111. Sk., 4104. Sk., 4102. Sk., 4108/1, 4108, 4127, 4118, İsimsiz24, İsimsiz23, 4106, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 15:30:00.565-2025-03-12 16:00:00.155 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak; 4102. Sk., , 4106, İsimsiz23, İsimsiz24, 4118, 4127, 4108, 4108/1, 4104. Sk., 4111. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124, 4124/1. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., MUAMMER AKSOY, MUSTAFA KEMAL, Yeşil Vadi Evleri, İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 15:30:00.565-2025-03-12 16:00:00.155 saatleri arasında Zeytinalanı; 4149, MUAMMER AKSOY, 4251. Sk., 4179 Sk., 4177, 4175. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4159. Sk., 4154. Sk., 4152. Sk., 4147. Sk., 4145/1. Sk., 4145. Sk., 4143. Sk., 4141. Sk., 4140. Sk., 4138 Sk., 4132. Sk., 4128. Sk., 4124, İSMET İNÖNÜ, 4139, 4142, 4138. Sk., 4134, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 15:30:00.565-2025-03-12 16:00:00.155 saatleri arasında Şirinkent; 4257, Çamyuva Sitesi, MUAMMER AKSOY, 4306. Sk., 4304. Sk., 4303. Sk., 4302. Sk., 4301. Sk., 4300. Sk., 4284. Sk., 4283. Sk., 4281. Sk., 4281 Sk., 4280. Sk., 4279. Sk., 4278. Sk., 4277. Sk., 4276. Sk., 4275, 4274/1. Sk., 4274. Sk., 4272. Sk., 4271. Sk., 4271 Sk., 4269. Sk., 4266. Sk., 4265. Sk., 4262. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4256. Sk., 4255. Sk., 4253, 4246. Sk., 4242. Sk., 4238. Sk., 4236. Sk., 4234. Sk., 4232/1. Sk., 4232. Sk., 4228/1. Sk., 4228, 4205 Sk., 3318. Sk., 3316. Sk., 3315. Sk., 4282, 4252, 4261, 4258, 4263, 4286, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz7, , 4285, 4273, 4250, 4232/1, İsimsiz3, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 15:30:00.565-2025-03-12 16:00:00.155 saatleri arasında Çamlıçay; , 5190, 5194, 5198. Sk., 5200 Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210, 5212. Sk., 5213 Sk., 4215, 5220, 5235. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ, İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 15:30:00.565-2025-03-12 16:00:00.155 saatleri arasında Kalabak; , İsimsiz32, 3021, 3311, 3008, 3003, 3007. Sk., 3012. Sk., 3013, 3016/1. Sk., 3018, 3020, 3027. Sk., 3029. Sk., 3318. Sk., 3016, MUSTAFA KEMAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 09:00:05.17-2025-03-12 15:00:12.203 saatleri arasında Fatih; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:05.17-2025-03-12 15:00:12.203 saatleri arasında Hürriyet; 1102. Sk., 1101. Sk., 1100. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:30.922-2025-03-12 15:00:38.023 saatleri arasında Irmak; 33/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 93. Sk., 91. Sk., 90. Sk., 92. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:32.925-2025-03-12 15:00:41.744 saatleri arasında Hürriyet; 1062. Sk., ÇAMLIK, Vatan Cd., 1104. Sk., 1096. Sk., 1063. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 09:00:41.544-2025-03-12 15:00:49.065 saatleri arasında Hürriyet; 1098. Sk., 1097. Sk., 1063. Sk., ÇAMLIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 09:00:50.856-2025-03-12 17:00:57.537 saatleri arasında Siteler; 239. Sk., , 227. Sk., 231. Sk., 233. Sk., 235. Sk., 237. Sk., Mithatpaşa Cd., 75. Yıl Cumhuriyet, 420. Sk., 418. Sk., 416. Sk., 414. Sk., 410. Sk., 408. Sk., 241. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 12:00:00.129-2025-03-12 12:30:00.716 saatleri arasında Yelki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 15:30:00.565-2025-03-12 16:00:00.155 saatleri arasında Yelki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 09:30:34.127-2025-03-12 16:30:41.612 saatleri arasında Alaçatı; İsimsiz258, İsimsiz244, , 18018, Süzer Sun Dreams Hotel, İsimsiz283, Alaçatı Surf Paradise Club, 18015, İsimsiz269, İsimsiz253, İsimsiz250, İsimsiz249, 18018, İsimsiz255 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 10:00:00.116-2025-03-12 16:00:08.502 saatleri arasında Fatih; 406. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 10:00:00.116-2025-03-12 16:00:08.502 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; Mustafa Kemal Atatürk Cd., Fevzi Çakmak Cd., 2227. Sk., 2222. Sk., 2207/1. Sk., 2207. Sk., 2206. Sk., 208. Sk., , Talat Bilgin Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 10:00:00.482-2025-03-12 16:00:00.032 saatleri arasında Çınartepe; 2648. Sk., , 2622. Sk., 2622/1. Sk., 2623. Sk., 2624. Sk., 2627. Sk., 2628. Sk., 2629. Sk., 2630. Sk., 2631. Sk., 2632. Sk., 2633. Sk., 2634. Sk., 2635. Sk., 2636. Sk., 2637. Sk., 2638. Sk., 2639. Sk., 2640. Sk., 2641. Sk., 2643. Sk., 2645. Sk., 2647/1. Sk., Dicle Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 10:00:00.528-2025-03-12 16:00:00.015 saatleri arasında Çınartepe; Güneş Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 10:00:00.882-2025-03-12 16:00:00.532 saatleri arasında Çınartepe; 2621. Sk., 2649. Sk., 2652. Sk., 2653. Sk., Dicle Cd., 2619. Sk., 2620. Sk., 2623. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.