1.2 milyar TL'lik vurgun yapmışlardı... TikTok dolandırıcılığında istenen cezalar belli oldu

Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:07

Güncelleme: 05.12.2024 - 15:07

Banka ATM'lerine yerleştirdikleri kart kopyalama aparatlarıyla yurttaşların kart bilgilerini kopyalayarak TikTok isimli sosyal medya uygulamasında 'jeton' diye tabir edilen TikTok parası satın alıp, önceden anlaştıkları kullanıcıların hesaplarına aktararak toplamda 1 milyar 200 milyon liralık vurgun yapan ve elde ettikleri 'kara parayı' ters ibraz (iade) yöntemiyle geri alıp bu paraları yasal hale getiren aralarında fenomenlerinde olduğu suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

SORUŞTURMA, BANKANIN İHBARDA BULUNMASIYLA BAŞLADI

Soruşturma, VakıfBank'ın ATM'lerinde kart kopyalama aparatı fark ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunmasıyla başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 37 ilde 215 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran 2023'te İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu 120 şüpheli gözaltına alındı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1481 sayfalık iddianamede TikTok LTD ve Tiktok İstanbul Dijital Medya ve Reklam LTD 'suçtan zarar gören', Cormac Patrick Keenan ile Emir Gelen 'mağdur', ATM'lerine kart kopyalama aparatları takıldığını fark ederek ihbarda bulunan VakıfBank ise 'müşteki' olarak yer aldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve liderliğini yaptığı değerlendirilen Mustafa Daşdemir, örgüt yöneticileri oldukları belirtilen 12 kişi ile örgüt üyesi oldukları değerlendirilen aralarında fenomenlerin de olduğu 43 kişi olmak üzere toplamda 56 kişi 'şüpheli' olarak iddianamede yer aldı.

KULLANDIKLARI YÖNTEM ANLATILDI

İddianamede, şüphelilerin kendilerine ait banka hesapları ve kredi kartlarının yanında başkalarına ait ele geçirdikleri banka hesap kartlarını, banka hesap bilgilerini ve kredi kartlarını kullanarak mobil bankacılık yoluyla TikTok'tan jetonlar(sanal para birimi) satın aldıkları, hesaplarına bakiye yükledikleri, sonrasında TikTok'ta jeton yükleme işlemi gerçekleştirdikleri, TikTok hesaplarına yüklenen jetonları anlaşmalı oldukları yayıncılara canlı yayın esnasında hediye olarak gönderdikleri, satın alınan jetonlar tükendikten sonra yapılan işlemlere mobil bankacılık üzerinden itiraz ettikleri ve ilgili bankalardan harcanan tutarların geri iadelerini talep ettikleri ve ters ibraz (chargeback) ile jeton satın aldıkları miktarları bankadan geri aldıkları anlatıldı.

Savcılık, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" (kara para aklama) suçu için öncül suç olarak "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" olarak belirledi.

İddianamede TikTok yayıncılarının, örgüt lider ve yöneticileriyle komisyon karşılığında anlaştıkları, uygulama üzerinden satın alınan jetonların hediye olarak kendilerine gönderildiği, yayıncıların ise elde ettikleri paraları anlaştıkları komisyon karşılığında örgüte aktardıkları, böylece örgüt üyesi olarak hareket ederek haksız kazanç sağladıkları kaydedildi.

İŞİD ÜYELİĞİNDEN İŞLEM GÖRENLER DE ARALARINDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) düzenlenen Stratejik Analiz Raporu'na da yer verilen iddianamede, raporda TikTok isimli sosyal medya platformu kullanıcılarının Türkiye'de gerçekleştirdiği transfer işlemlerinin, "Aklama ve terörizmin finansmanı suçu kapsamında ciddi risk oluşturduğu" değerlendirmesinin yapıldığı, raporda yer alan şahıslar arasında, IŞİD silahlı terör örgütü bağlantısının olduğuna dair bulgulara yer verildiği yönünde değerlendirme bulunulduğu belirtildi. MASAK tarafından TikTok'un banka hesaplarına ait tüm bilgilerin talep edildiği ve bin 619 kullanıcıya ait banka bilgilerinin analiz edildiği, yapılan analiz işlemlerinde 1 milyon TL ve 100 bin TL kriterlerinin uygulandığı, hesabına 1 milyon TL'den fazla para girişi olan 106 kişi olduğunun tespit edildiği, yine banka hesabından TikTok hesabına 1 milyon TL'den fazla para çıkışı olan 78 şahıs ve bir şirket hesabının olduğu sonucuna ulaşıldığı, kişisel hesaplarından 1 milyon TL'den fazla para çıkışı olan 78 kişi arasında IŞİD üyeliğinden işlem yapılan şahısların da olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

"KARA PARA AKLADIN SEN ŞİMDİ"

Şüpheliler Kenan Kerim Kekeç ile Yücel Ilbıra'nın, TikTok'ta gerçekleştirdikleri eylemleri nasıl gerçekleştirdiklerine dair birbirlerine açıklamalarda bulundukları, ardından Kenan Kerim Kekeç'in, "Kara para akladın sen şimdi" dediği, Yücel Ilbıra'nın da "Aynen öyle dediğin doğru" diyerek karşılık verdiği görüldü. İddianamede ikili arasında geçen bu konuşmaya ilişkin, "Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerin suç olduğunun farkında olduğu ve bunu bildiğinin anlaşıldığı" değerlendirmesi yapıldı.

"LEGAL İZLENİMİ VERDİ"

İddianamede, örgüt lideri olduğu öne sürülen Mustafa Daşdemir'in 'atasoglu' ismiyle yayıncılık yaptığı, TikTok hesabından geri iade jeton işi ile uğraştığı, ikinci şahıslara ait banka hesap kartlarını temin ettiği, şüphelilerle telefon trafiği kurarak yüklü miktarda para gönderilmemesi gibi uyarıda bulunduğu, yaptığı yayınlarda kendisine gönderilen jetonlar üzerinden 'legal olarak para kazanıyormuş' izlemi verdiği, elde ettiği paraları örgütün illegal olarak elde ettiği haksız kazançları aklamak için kullandığı, illegal olarak elde edilen haksız kazançların aklanmasında tüm örgüt yöneticileri ile birlikte diğer şüphelileri sevk ve idare ettiği kaydedildi.

"ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ MÜŞTERİ BULUYORDU"

Örgüt yöneticilerinin, TikTok'ta dijital para olarak kullanılan jetonlardan sattıkları, kendilerine müracaat eden kişilere yasa dışı yollardan elde ettikleri ucuz jeton verdikleri, bu jetonların yayıncılar aracılığı ile hediye olarak diğer yayıncılara gönderilerek aklanmaya çalışıldığı, gerek jeton satımı için müşteri bulmada gerekse bu jetonların kullanımında TikTok kullanıcısı bulmada birçok kişiyi örgüt çerçevesinde kullandıkları, illegal olarak elde edilen haksız kazançların aklanmasında tüm örgüt yöneticilerinin, diğer şüphelileri sevk ve idare ettikleri, örgüt üyeleri ve yöneticilerinin kendi aralarında para transferi ve telefon görüşmeleri olduğu iddianamede belirtildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ TİKTOK'UN DOLANDIRILMASINI ORGANİZE ETTİ

İddianamede örgüt üyelerinin, TikTok'ta jeton satımında aracı oldukları, kendilerine müracaat eden kişilere yasa dışı yollardan elde ettikleri ucuz jetonlardan verdikleri, bu jetonların yayıncılar aracılığı ile hediye olarak diğer yayıncılara gönderilerek aklamaya çalıştıkları, bankalar aracılığıyla gönderilen paraların, bankalara harcamaların yapılmadığı yönünde iade için başvuru yaptırarak TikTok'un dolandırılması aşamasını organize ettikleri, illegal olarak elde edilen haksız kazançların aklanmasında rol üstlendikleri, bazı örgüt üyelerinin ise TikTok'un bankada bulunan hesabından kendi banka hesaplarına yüksek miktarlı para girişinin olduğu, banka hesaplarına TikTok'un hesabından hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde para geldiği, birçok para transferinin ardışık tarihler ve parça parça aynı gün içerisinde üçüncü şahıslara gönderdikleri anlatıldı.

ÖRGÜT LİDERİNE 57 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede örgüt lideri olduğu iddia edilen Mustafa Daşdemir ile örgüt yöneticileri oldukları belirtilen Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Uğur Demiral, Umut Dağdeviren, Vasfettin Üzümcü'nün, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 17 yıl 6'şar aydan 57'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin örgüt lideri ve yöneticisi olmaları nedeniyle örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılmaları istendi.

Savcılık, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 43 kişi hakkında ise, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 15 yıl 6'şar aydan 53'er yıla kadar hapislerini istedi.